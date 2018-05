Seko līdzi hokejam: Latvija - Vācija. Neizšķirts pēc 1. perioda

Vācieši nedaudz pārņēmuši iniciatīvu, daudz vairāk kontrolējot ripu nekā Latvijas hokejisti.

.@lhf_lv goaltender Merzlikins is in good position to make the stop after Germany cycles the puck to the point #LATvsGER #IIHFWorlds pic.twitter.com/ldg4ndh2Ia— IIHF (@IIHFHockey) May 12, 2018