Seko līdzi hokejam: Latvija vadībā pret Vāciju. Rit 3. periods

Zīmīgi, ka dažas sekundes pirms tam Vācijas hokejisti nerealizēja izcilu izdevību, izslidojot divatā pret vienu pašu Elvi Merzļikinu. Pēdējā brīdī pretiniekiem patraucēt paspēja Ralfs Freibergs.

What a beautiful play from Freibergs! The @lhf_lv defenceman kept the puck out, and it ended up in Gernmany's net a few seconds later #LATvsGER #IIHFWorlds pic.twitter.com/aiMdpchC9Y— IIHF (@IIHFHockey) May 12, 2018