Norvēģijas hokejisti nosargā vietu PČ elitē; Krievija apspēlē Slovākiju

Savukārt A apakšgrupas mačā Kopenhāgenā Krievijas valstsvienība ar 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) apspēlēja Slovākiju.

Pirmdienas B grupas agrajā mačā norvēģiem piederēja iniciatīva, kas vainagojās panākumiem 14.minūtē, kad viņus vadībā izvirzīja Tubīass Linnstrems. Turpinājums gan Norvēģijas valstsvienībai nebija tik sekmīgs, jo Dienvidkoreja prasmīgi aizsargājās un ik pa brīdim izveidoja draudīgus momentus pie pretinieku vārtiem.

Tomēr noslēdzošajā periodā Norvēģija salauza korejiešu pretestību, jo 47.minūtē vārtus iemeta Tomass Ulsens, bet trīs minūtes vēlāk jau 3:0 panāca Jūnass Holess.

Noslēgumā ar šādu rezultātu Norvēģijas izlase arī izcīnīja uzvaru.

Vēlāk pirmdien B grupas maču aizvadīs arī Latvija, kas spēkosies pret zvaigžņoto Kanādu, abām vienībām tiekoties plkst.21.15 pēc Latvijas laika.

Savukārt A grupas cīņā Krievijas hokejisti pirmdien ar 4:0 apspēlēja Slovākiju.

Pa diviem vārtiem krievi guva pirmajā un trešajā trešdaļā. Spēles lielāko daļu rezultāts gan bija 2:0, bet Slovākija mača izskaņā centās atspēlēties, nomainot vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, taču tā vietā pēdējo divu minūšu laikā saņēma divas ripas savos vārtos.

Krievijas izlases labā ar gūtiem vārtiem izcēlās Ņikita Gusevs, Maksims Mamins, Maksims Šalunovs un Iļja Mihejevs.

