Seko līdzi hokeja izlases spēlei: Latvija 1. trešdaļā ir vadībā pret Dāniju

Informācija tiek papildināta...

Vārtu guvēji: 1:0 Andris Džeriņš (Indrašis) (9:14).

Jebkāda veida (pamatlaikā, papildlaikā vai pēcspēles metienos) uzvara Latvijas izlasei pavērs ceļu uz pirmo pasaules čempionāta ceturtdaļfinālu kopš 2009.gada, kamēr zaudējuma gadījumā turnīrs būs beidzies.

Dānijas izlase līdz šim turnīru aizvadījusi sekmīgi. To tā iesāka, ar 3:2 pēcspēles metienos pieveicot Vāciju, bet pēc tam sekoja pārliecinoši zaudējumi pret favorītēm ASV (0:4) un Kanādu (1:7). Tikmēr turpinājumā tika gūtas trīs uzvaras pēc kārtas - ar 3:2 negaidīti pārspēta Somija, ar 3:0 uzveikta arī Norvēģija un visbeidzot ar 3:1 uzvarēta Dienvidkoreja.

Dānijas valstsvienība pasaules čempionāta elitē spēlē kopš 2003.gada, bet līdz šim tā ceturtdaļfinālā iekļuvusi divas reizes - 2010. un 2016. gadā.

Latvijas hokejisti ar Dāniju pasaules čempionātos līdz šim spēkojušies astoņas reizes, kuru laikā gūtas piecas uzvaras. Tiesa, šie trīs zaudējumi piedzīvoti pēdējās četrās savstarpējās spēlēs.

Abas vienības tikās arī pērn pasaules čempionātā, Latvijas izlasei gūstot uzvaru ar 3:0.

Turnīra gaitā Dānijas izlasi pastiprināja Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Sanhosē «Sharks» uzbrucēji Mikels Bedkers un Janniks Hansens, jo vienība izstājās no Stenlija kausa izcīņas.

Tādējādi Dānijas izlasē ir jau pieci NHL hokejisti - Bedkers, Hansens, vārtsargs Frederiks Andersens no Toronto «Maple Leafs», kā arī uzbrucēji Olivers Bjorkstrands no Kolumbusas «Blue Jackets» un Franss Nīlsens no Detroitas «Red Wings».

Turnīrā startējošās 16 komandas sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei apakšgrupas sacensībās garantē septiņas spēles. Pēc viena apļa grupu spēlēm, kas ilgs līdz 15.maijam, katras apakšgrupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet turnīra divas vājākās komandas būs spiestas pamest augstāko divīziju.

To vietā nākamajā gadā nāks Lielbritānija, kas labāko grupā atgriezīsies pēc 24 gadu pārtraukuma, un Itālija, kas ieņēma pirmās divas vietas pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā.

Latvijas izlases sastāvā čempionāts ir beidzies uzbrucējam Mārtiņam Karsumam, kurš mačā pret Dienvidkoreju iedzīvojās vaiga kaula lūzumā, un, visticamāk, arī aizsargam Uvim Balinskim, kuram ir smadzeņu satricinājums un kura vietā turnīram pieteikts Edgars Siksna. Pagājušajā nedēļā no sastāva tika atskaitīts Rīgas «Dinamo» uzbrucējs Oskars Batņa, bet izlasi papildināja Amerikas Hokeja līgas (AHL) komandas Vilksbāres/Skrentonas «Penguins» uzbrucējs Teodors Bļugers.

Boba Hārtlija trenētā Latvijas izlase pirms pasaules čempionāta cieta deviņus zaudējumus deviņās spēlēs, kā arī vēl divas reizes zaudēja iepriekš februārī aizvadītā pārbaudes turnīrā, līdz ar to valstsvienībai bija 11 neveiksmju sērija.

Šogad sagatavošanās posmā treneriem problēmu netrūka, jo vairāki potenciālie izlases līderi dažādu iemeslu dēļ šoreiz valstsvienībai atteica. Lielākie zaudējumi ir iepriekšējo trīs gadu izlases kapteiņa Kaspara Daugaviņa, tehniskā uzbrucēja Laura Dārziņa, kā arī vienīgā Latvijas NHL spēlētāja Zemgus Girgensona iztrūkums. Visiem trim hokejistiem, tāpat kā pieredzējušajam Jānim Spruktam, aizsargam Artūram Kuldam, vārtsargiem Ivaram Punnenovam un Jānim Kalniņam, kā arī aizsargam Kristoferam Bindulim, dalību planētas meistarsacīkstēs liedza veselības problēmas.

Iepriekš arī bija skaidrs, ka uz izlasi netiks aicināts pieredzējušais aizsargs Oskars Bārtulis, savukārt tādi pieredzējuši aizsargi kā Georgs Pujacs un Krišjānis Rēdlihs jau iepriekšējos gadus vairs netika izskatīti kā palīgi valstsvienībai.

Tiesa, pirmo reizi kopš 2010.gada Latvijas izlasei pasaules čempionātā palīdzēja Mārtiņš Karsums, kurš iepriekšējos gadus nevarēja spēlēt ceļgala problēmu dēļ.

Sagatavošanās posma sākumā izlases kandidātu vidū pārsvarā bija gados jaunie spēlētāji, vairākiem no viņiem piedzīvojot debiju nacionālās izlases kreklā. Tā uz pirmajām divām pārbaudes spēlēm pret Norvēģiju vienīgais spēlētājs ar pasaules čempionātu pieredzi bija Vitālijs Pavlovs.

Par izlases līderiem tiek uzskatīti vārtsargs Elvis Merzļikins, aizsargi Kristaps Sotnieks un Oskars Cibuļskis, uzbrucēji Miks Indrašis, Roberts Bukarts, Mārtiņš Karsums un Miķelis Rēdlihs. Lieliski sevi sagatavošanās procesā apliecināja arī trenera Arta Ābola dēls Rodrigo, kurš pārbaudes mačos guva trīs no astoņiem Latvijas izlases vārtiem, kā arī atdeva divas rezultatīvas piespēles.

Latvijas valstsvienības sastāvā par kapteini nozīmēts Čehijā spēlējošais Roberts Bukarts, kamēr viņa asistenti ir aizsargi Cibuļskis un Sotnieks, kā arī uzbrucēji Indrašis un Andris Džeriņš.

Pirms pasaules čempionāta Latvijas izlase Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) pasaules rangā atradās 13. pozīcijā, kas ir par vienu vietu zemāk nekā pērn, kamēr līdere ir Kanāda.

Iepriekšējo reizi pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā Latvijas izlase piedalījās 2009.gadā, kad Šveicē atkārtoja savu visu laiku labāko rezultātu un ierindojās septītajā vietā. Šāds sasniegums Latvijas izlasei padevies arī 1997. un 2004. gadā.

Pērn tika gūta desmitā vieta, bet vēl pirms tam, kad Latviju attiecīgi 2015.gadā vadīja Aleksandrs Beļavskis, bet 2016.gadā Leonīds Beresņevs, tā ieņēma 13.vietu, savukārt vēl pirms tam trīs čempionātos Teda Nolana vadībā Latvija 2012.gadā bija desmitā, bet nākamajos divos gados ieņēma 11.pozīciju.

Latvijas hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam:

vārtsargi - Elvis Merzļikins («Lugano», Šveice), Kristers Gudļevskis (Bridžportas «Sound Tigers», AHL), Matīss Edmunds Kivlenieks (Klīvlendas «Monsters», AHL);

aizsargi - Guntis Galviņš, Kristaps Zīle, Uvis Balinskis (visi - Rīgas «Dinamo», KHL), Edgars Siksna (Karagandas «Sarjarka», VHL), Kristiāns Rubīns (Medisinhetas «Tigers», WHL); Kristaps Sotnieks (Toljati «Lada», KHL), Ralfs Freibergs (Zlīnas «Aukro Berani», Čehija), Oskars Cibuļskis (Hradeckrālovas «Mountfield», Čehija);

uzbrucēji - Roberts Bukarts («Aukro Berani»), Ņikita Jevpalovs, Miķelis Rēdlihs, Miks Indrašis, Vitālijs Pavlovs, Gints Meija, Gunārs Skvorcovs, Frenks Razgals, (visi - Rīgas «Dinamo», KHL), Rodrigo Ābols («Orebro», Zviedrija), Rūdolfs Balcers (Sanhosē «Barracuda», AHL), Rihards Bukarts (Belīnes «Eisbaren», Vācija), Andris Džeriņš («Mountfield»), Ronalds Ķēniņš (Cīrihes «Lions», Šveice), Teodors Bļugers (Vilksbāres/Skrentonas «Penguins», AHL).

Dānijas izlases sastāvs pasaules čempionātam:

vārtsargi - Frederiks Andersens (Toronto «Maple Leafs», NHL), Sebastians Dāms (Izerlonas «Roosters», Vācija), Georgs Serensens («Sodertalje», Zviedrija);

aizsargi - Dāniels Nilsens (Herningas «Blue Fox»), Stefans Lasens (Lahti «Pelicans», Somija), Olivers Lauridsens, Jespers Jensens Ābo (abi - Helsinku «Jokerit», KHL), Emīls Kristensens (Kouvolas «KooKoo», Somija), Filips Larsens (Ufas «Salavat Julajev», KHL), Nikolass Jensens (Brēmerhāfenes «Fischtown Pinguins», Vācija);

uzbrucēji - Frederiks Storms, Niklass Harts (abi - Malmes «Redhawks», Zviedrija), Madss Kristensens (Minhenes «Rad Bull», Vācija), Niklass Jensens, Peters Regins (Helsinku «Jokerit», KHL), Olivers Bjorkstrands (Kolumbusas «Blue Jackets», NHL), Mortens Madsens («Karlskrona», Zviedrija), Julians Jakobsens (Olborgas «Pirates», Dānija), Jespers Jensens (Jēvles «Brynas», Zviedrija), Matīass Bau (Hēršijas «Bears», AHL), Franss Nīlsens (Detroitas «Red Wings», NHL), Patriks Rusels (Beikersfīldas «Condors», AHL), Mikels Bedkers, Janniks Hansens (abi - Sanhosē «Sharks», NHL).