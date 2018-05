Somi apspēlē amerikāņus un triumfē grupā, Šveice garantē vietu 1/4 finālā

Jau tagad ir zināms, ka Somija ceturtdaļfinālā spēkiem mērosies ar Šveici, kas savā grupā ieņem ceturto vietu. Savukārt amerikāņus ceturtdaļfinālā gaida Čehijas izlase.

Somijas izlasē ar «hat trick» izcēlās Sebastians Aho, kamēr amerikāņiem vārti un rezultatīva piespēle bija Patrikam Keinam. Aho ar deviņiem precīziem metieniem ir turnīra labākais vārtu guvējs, bet ar 17 punktiem kopā ar Keinu dala rezultatīvākā spēlētāja godu.

Tieši Aho somiem guva divus pirmos vārtus. Pirmā perioda vidū viņš meta no aizvārtes, ripai atrodot ceļu amerikāņu cietoksnī, bet septiņas minūtes vēlāk Aho tika atstāts pilnīgi viens pie tukša ASV izlases vārtu stūra, somam panākot jau 2:0. Divas minūtes pirms otrās trešdaļas beigām Miko Rantanens pretinieku vārtu priekšā apspēlēja vārtsargu un panāca jau trīs vārtu pārsvaru.

Somi uz tādas pašas nots turpināja arī trešajā periodā, kura astotajā minūtē Marko Antila guva ceturtos vārtus savai valstsvienībai. Tiesa, sešas minūtes vēlāk Keins ar raidījumu no iemetienu apļa vienus vārtus atguva. Līdz pamatlaika beigām tika gūti vēl trīs vārti - vispirms Kasperi Kapanens no asa leņķa realizēja vairākumu, nedaudz vēlāk Dereks Raiens bija precīzs no vārtu priekšas, bet punktu mačam pielika Aho, kurš ieraidīja ripu tukšos ASV izlases vārtos.

Plkst.17.15 šajā apakšgrupā Kanāda spēkosies ar Vāciju, bet četras stundas vēlāk Latvija pret mājinieci Dāniju cīnīsies par ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu.

Tikmēr Kopenhāgenā notikušajā duelī pirmie divi vārti tika gūti pirmā perioda otrajā pusē. Vispirms precīzs no iemetienu apļa bija Gregorijs Hofmans, bet pēc tam vārtus guva Enco Korvi, kurš pēc kolēģu izgājiena divatā pret pretinieku vārtsargu tika pie atlēkušās ripas. Trīs minūtes pirms otrā perioda beigām no iemetienu apļa precīzs bija arī Ramons Unterzanders.

ICYMI: Team Switzerland (@swissicehockey) has secured a spot in the 2018 #IIHFWorlds Quarterfinals. Take a look at how they got it done against @Hockey_FRA today in #Copenhagen 👇 pic.twitter.com/d39KzrBmOl— IIHF (@IIHFHockey) May 15, 2018