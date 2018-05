Runā Matulis: vīri, kas ignorē statistiku

Boba Hārtlija brigāde ir paveikusi to, kas nav bijis pa spēkam deviņus gadus. Pasaules hokeja čempionātā beidzot esam ceturtdaļfinālā. Turklāt tāpat kā 2009. gadā Bernē no turnīra tiek izsisti mājinieki. Kas nav maz. Varbūt kādam šķiet, ka maz ir 1:0, kas šoreiz ir ļoti vērtīgs. Braucam uz Kopenhāgenu, kur ceturtdien no mums trūkties dabūs zviedri.