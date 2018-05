Kā Latvijas hokejistiem iepriekš klājies pret spēcīgo Zviedriju?

Lielajos turnīros abas komandas nūjas krustojušas visai bieži, un pasaules čempionāta ietvaros mūsu hokejisti allaž favorītu pulkam pieskaitāmo sāncensi apspēlējuši tikai vienreiz. Tas notika 2009. gadā Bernē (Šveice), kad Latvijas izlase pēdējo reizi iekļuva ceturtdaļfinālā. Pagājuši deviņi gadi.

Toreiz valstsvienību vadīja Oļegs Znaroks. Uzvara apakšgrupas turnīrā pār Zviedriju bija negaidīta un sensacionāla. Mača pamatlaiks noslēdzās ar neizšķirtu 2:2, papildlaikā rezultāts nemainījās, uzvarētāja noteikšanu atliekot uz pēcspēles metieniem.

Tolaik Latvijas komandu pārstāvēja «bullīšu» speciālists Aleksandrs Ņiživijs, un tieši viņš kļuva par vienu no galvenajiem varoņiem.

Pamatlaikā Latvijas izlasē vārtus guva Krišjānis Rēdlihs un Lauris Dārziņš, vārtus sargāja Edgars Masaļskis. Pēcspēles metienos vārtos stājās Sergejs Naumovs, un komandas treneri ar šo izvēli izvilka pilno lozi. Viņš atvairīja pēdējo zviedru metienu un lika uzgavilēt visai Latvijai! Bet vēl pirms tam Ņiživijs ar savu otro piegājienu noguldīja uz ledus zviedru vārtsargu Stefanu Livu.

Šādas uzvaras silda sirdi.

Pēc šā vēsturiskā panākuma Latvijas valstsvienība ar zviedriem pasaules čempionātos tikusies piecreiz, visas reizes pārākai esot Skandināvijas komandai. Pērn Ķelnē piekāpāmies ar 0:2, bet vēl gadu iepriekš Maskavā piedzīvojām zaudējumu 1:2 papildlaikā. Krievijas galvaspilsētā Latvijas vārtus sargāja Elvis Merzļikins, kurš tika galā ar 42 pretinieku metieniem. Viņš, visticamāk, vārtos stāsies arī šodien.

Ar Zviedriju tikāmies arī 2015. gadā Prāgā. Šo maču gan negribas atcerēties, jo Aleksandra Beļavska vadībā piedzīvojām sakāvi ar 1:8. Zaudējumos vēsturē negribas kavēties. Kā pierādīja izšķirīgu nozīmi spēlējošais mačs ar Dāniju, viena ripa var izšķirt tālāko likteni.

«Mēs cīnāmies viens par otru, bija kopīgs mērķis, kuru piepildījām. Tagad vienu dienu to izbaudīsim, un tad ir spēle ar Zviedriju. Tā ir viena cīņa, kurā viss kas var notikt. To parādījām jau pret ASV un Kanādu. Treneris mūs sagatavo, mēs to izpildām un esam spēlē,» sacīja Rodrigo Ābols.

Pirms pasaules čempionāta līdzjutēju acīs Latvijas izlase augstas cerības neviesa. Pārbaudes mačos tika piedzīvoti deviņi zaudējumi deviņās spēlēs. Tiesa, turnīrā Dānijā sniegums uzlabojies ar katru spēli. Komanda ir vienota, enerģijas pilna un spēlē disciplinēti.

Pēc zaudējuma 1:2 pagarinājumā zvaigžņotajai Kanādas valstsvienībai izlases stūrmanis Bobs Hārtlijs teica šādus vārdus: «Esam atraduši veidu, kā pret spēcīgām izlasēm cīnīties līdzvērtīgi.»

Šā gada Zviedrijas izlases modeli veido Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārstāvji. Tikai pieci hokejisti maizi nepelna Ziemeļamerikā. Vismaz vienu maču šajā sezonā NHL aizvadījuši 98 Zviedrijas hokejisti! Daļa no šiem spēlētājiem ir starp savu pārstāvēto komandu līderiem.

Šajā turnīrā Latvijas izlase ir pierādījusi, ka laukumā visi spēlētāji ir vienādās pozīcijās, kluba pieraksts būtisku lomu nespēlē.