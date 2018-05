Latvijas valstsvienība un hokejisti pasaules čempionātā skaitļos

Latvijas valstsvienība otrdien cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā ar 1:0 pārspēja Dāniju, pasaules čempionāta labāko astoņniekā iekļūstot pirmo reizi kopš 2009.gada.

Savu otro «sauso» spēli šajā turnīrā aizvadīja arī Merzļikins, kurš no septiņām apakšgrupas spēlēm piedalījās piecās, kopumā atvairot 94,87% metienu, kas ir trešais labākais rādītājs turnīrā. Arī vidēji spēlē ielaistie 1,19 vārti ir trešais labākais rezultāts.

Tikmēr atvairīto procentu rādītājā pirmajā vietā ir soms Harri Sateri (95,40%), kuram ar 95,12% seko zviedrs Andešs Nilsons.

Zīmīgi, ka nākamajā mačā sagaidāms tieši Merzļikina un Nilsona duelis, jo Latvijas hokejisti ceturtdaļfinālā tiksies tieši ar Zviedriju.

Savukārt starp laukuma spēlētājiem rezultatīvāko augšgalā nav neviena Latvijas hokejista. Valstsvienības rezultatīvākie spēlētāji ar pieciem rezultativitātes punktiem ir Andris Džeriņš (3+2), Rūdolfs Balcers (3+2), Rodrigo Ābols (1+4) un Miks Indrašis (0+5), kas neļauj atrasties labāko trīsdesmitniekā. Čempionāta rezultatīvākie hokejisti ar 17 punktiem ir soms Sebastians Aho (9+8) un amerikānis Patriks Keins (6+11).

Džeriņa un Balcera trīs gūtie vārti viņiem labāko snaiperu sarakstā tikmēr ļauj atrasties dalītā 22.vietā, kamēr labākais vārtu guvējs ir Aho. Indrašis tikmēr ar piecām rezultatīvām piespēlēm ir 20.pozīcijā starp labākajiem piespēlētājiem.

Tikmēr Teodors Bļugers uzvarējis 28 no 48 iemetieniem, kas procentuāli (58,33%) ir 17. labākais rādītājs.

Savukārt komandu vērtējumā Latvijai ir desmitā labākā metienu realizācija (9,30%), kamēr pirmajā vietā ar 15,90% atrodas Somija bet atvairīto metienu rādītājā izlase ir septītā (91,06%).

Tikmēr vairākums Latvijas izlasei šajā čempionātā pagaidām bijis labāks tikai par Dienvidkoreju, jo izmantotas trīs no 22 iespējām (13,64%), bet līdere ar 40% (14 no 35) ir ASV. Tiesa, mazākuma neitralizēšanā Latvija ar 77,78% (izturēti 14 no 18 mazākumiem) ir devītā labākā.

Šajā pasaules čempionātā Latvijas valstsvienības spēles bijušas 11.apmeklētākās (vidēji 6831 skatītāji mačā), kamēr līdere ar 10 910 cilvēkiem ir ceturtdaļfināla pretiniece Zviedrija.

Latvijas un Zviedrijas izlases ceturtdaļfināla maču ceturtdien Kopenhāgenā aizvadīs plkst.21.15 pēc Latvijas laika.

Iepriekšējo reizi pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā Latvijas izlase piedalījās 2009.gadā, kad Šveicē atkārtoja savu visu laiku labāko rezultātu un ierindojās septītajā vietā. Šāds sasniegums Latvijas izlasei padevies arī 1997. un 2004. gadā.

Pērn tika gūta desmitā vieta, bet vēl pirms tam, kad Latviju attiecīgi 2015.gadā vadīja Aleksandrs Beļavskis, bet 2016.gadā Leonīds Beresņevs, tā ieņēma 13.vietu, savukārt vēl pirms tam trīs čempionātos Teda Nolana vadībā Latvija 2012.gadā bija desmitā, bet nākamajos divos gados ieņēma 11.pozīciju.