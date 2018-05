Rodrigo Ābols: Mačs pret Zviedriju ir viena cīņa, kurā var notikt viss

Latvijas hokejisti otrdienas vakarā B apakšgrupas noslēdzošajā mačā ar 1:0 uzvarēja Dāniju, pirmo reizi kopš 2009.gada nodrošinot dalību pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā.

«Sitāmies viens par otru, aizsardzībā nospēlējām super, viņiem kopumā nebija pat 20 metienu. Turējām dāņus ārpusē. Man nav vārdu, ko teikt. Lielisks mačs,» apmierināts bija Ābols.

«Zinājām, ka dāņi spēlē pasīvi. Dānija visu turnīru spēlējusi tā, ka viņi atkāpjas, un zinājām, ka mēģinās mūs ķert uz pretuzbrukumiem. Tāpēc bija svarīgi spēlēt droši uz zilās līnijas, ko arī labi izdarījām. Pēdējās divās minūtēs nebija tik traki - sitām laiku nost un neļāvām viņiem nostāties zonā.»

«Mēs cīnāmies viens par otru, bija kopīgs mērķis, kuru piepildījām. Tagad vienu dienu to izbaudīsim, un tad ir spēle ar Zviedriju. Tā ir viena cīņa, kurā viss kas var notikt. To parādījām jau pret ASV un Kanādu. Treneris mūs sagatavo, mēs to izpildām un esam spēlē,» uzsvēra Ābols.

Herningas halle otrdienas Latvijas un Dānijas mačā bija piepildīta, turklāt gaisa temperatūra hallē bijusi diezgan augsta.

«Zinājām, ka hallē būs karsts, - centāmies pirms spēles un tās laikā dzert daudz ūdens, lai nav atūdeņošanās. Spēles laikā par apstākļiem gan neko nedomā. Pērn, kad Latvijai bija izšķirošā spēle pret Vāciju, man televīzijā to bija daudz grūtāk skatīties nekā šoreiz pašam spēlēt. Ledus kvalitāte bija līdzīga abām komandām. Ripa, protams, lēkāja, arī man trešajā periodā ripa pārlēca pār nūju,» atzina Ābols.

«Šī nebija grūtākā spēle, jo iepriekšējie pretinieki spieda un aktīvi spēlēja, bet Dānija vairāk atkāpās, dodot mums vietu un laiku. Mēs ļoti labi nosedzām laukuma vidu un daudz bloķējām, tāpēc dāņiem nekas bīstams neizdevās,» komandas sniegumu slavēja Ābols.

Iepriekšējo reizi pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā Latvijas izlase piedalījās 2009.gadā, kad Šveicē atkārtoja savu visu laiku labāko rezultātu un ierindojās septītajā vietā. Šāds sasniegums Latvijas izlasei padevies arī 1997. un 2004. gadā.

Pērn tika gūta desmitā vieta, bet vēl pirms tam, kad Latviju attiecīgi 2015.gadā vadīja Aleksandrs Beļavskis, 2016.gadā Leonīds Beresņevs, tā ieņēma 13.vietu. Savukārt vēl pirms tam trīs čempionātos Teda Nolana vadībā Latvija 2012.gadā bija desmitā, bet nākamajos divos gados ieņēma 11.pozīciju.