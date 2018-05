Latvijas hokejisti līdzīgā cīņā atzīst čempiones Zviedrijas pārākumu

Zviedriem ar precīziem metieniem izcēlās Filips Fošbergs, Viktors Arvidsons un Olivers Ēkmans-Lāšons.

Latvijas komandā par labākajiem spēlētājiem turnīrā atzina Elvi Merzļikinu, Kristapu Sotnieku un Andri Džeriņu.

Lai arī jau pašā spēles sākumā Zviedrijas izlase nedaudz iespieda Latviju savā aizsardzības zonā, komandas sākotnēji neizcēlās ar bīstamiem momentiem un skatāmu hokeju. Tas bija vairāk piesardzīgs, bet pēc neliela zviedru spiediena Latvijas valstsvienība ieguva lielāku ripas kontroli. Tiesa, pirmais periods turpinājās līdzīgā garā, jo gan Latvija, gan Zviedrija spēlēja uzmanīgi, cenšoties nepieļaut kļūdas.

Zviedrijas valstsvienība pirmajā trešdaļā izcēlās ar pāris metieniem, taču droši vārtos spēlēja Elvis Merzļikins. Pirmais periods arī noslēdzās bez gūtiem vārtiem, bet metienu attiecība bija 4:3 par labu Zviedrijai.

Otrā trešdaļa abu komandu izpildījumā jau bija krietni citādāka, bet periodu ar ļoti aktīvu spēli iesāka Zviedrija, iespiežot pretinieku savā aizsardzības zonā, tomēr teicams vārtos bija Merzļikins. Līdzīgi kā pirmajā spēles daļā, arī šoreiz Latvija izturēja un sāka kontrolēt ripu arvien vairāk. Mača 25.minūtē pie Latvijas vārtiem gan bija ļoti bīstama epizode - pēc Gustava Nīkvista pielabotā metiena ripa teju nonāca vārtos, tomēr komandu no vārtu zaudējuma izglāba Merzļikins.

Mirkli vēlāk Zviedrijas hokejisti gan atklāja spēles rezultātu. Zviedri atkal bija iespieduši Latviju tās zonā, kas vainagojās panākumiem - Merzļikins neredzēja Fošberga metienu no distances, ripai nonākot vārtos. Bobs Hārtlijs gan pēc tam aicināja tiesnešus izvērtēt videoatkārtojumu, vai netika pārkāpti noteikumi pret Latvijas vārtsargu. Pāris minūtes vēlāk zviedri nopelnīja pirmo noraidījumu šajā mačā, pārkāpjot skaitlisko sastāvu, tomēr neko bīstamu Latvija vairākuma laikā neizveidoja.

Turpinājumā pāris labas iespējas gūt vārtus bija Zviedrijai, tomēr atkal teicami vārtos spēlēja Merzļikins, bet 32.minūtē lieliska iespēja panākt neizšķirtu bija Guntim Galviņam, taču viņš neizmantoja izcilu Ronalda Ķēniņa piespēli uz tukšiem vārtiem.

Tiesa, jau nākamajā uzbrukumā rezultāts kļuva neizšķirts, kad lieliskā ātrumā zviedru aizsardzības zonā ielauzās Bļugers, ar precīzu metienu panākot 1:1.

Zviedrijas izlases hokejisti pēc šāda pavērsiena sāka nervozēt, kā rezultātā īsā laikā viņi sapelnīja divus noraidījumus pēc kārtas. Tas Latvijai teju divas minūtes ļāva spēlēt lielajā vairākumā. Lai arī situācija pie zviedru vārtiem vairākkārt tika saasināta, teicams vārtos bija Andešs Nilsons, kurš glāba pēc Indraša, Bukarta un Ābola metieniem. Tiesa, divas minūtes pēc lielā vairākuma neizmantošanas Latvija atkal ieguva tiesības spēlēt vairākumā, kura izskaņā pēc Roberta Bukarta asas piespēles ripa no zviedru hokejista gandrīz nonāca vārtos, taču glābējs atkal bija Nilsons.

Pēdējā otrā perioda minūtē Latvijas izlasei bija vēl pāris labas iespējas izvirzīties vadībā, tomēr ar metieniem Nilsons tika galā.

