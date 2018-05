Seko līdzi hokeja izlases spēlei: Rit pirmā trešdaļa...

No zviedru hokejistiem NHL regulārajā čempionātā rezultatīvākie bija Rikards Rakels no Anaheimas «Ducks» (34+35), Jons Klinberjs no Dalasas «Stars» (8+59), kā arī Fīlips Fošbergs (26+38) un Viktors Arivdsons (29:32) no Nešvilas «Predators».