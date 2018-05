Hokeja saldajā ēdienā Kanāda aizsūta mājās Krieviju

Kanādas hokejisti pasaules čempionāta pusfinālu sasnieguši ceturto gadu pēc kārtas.

Šajā cīņā pirmajā trešdaļā, kad Kanāda spēlēja vairākumā, Koltons Pareiko ar spēcīgu metienu izvirzīja savu komandu vadībā. Pirmās 20 minūtes beidzās ar minimālu kanādiešu pārsvaru, bet spēles otrajā trešdaļā Kanādas valstsvienība realizēja vēl vienu vairākumu, kad neviena nepiesegts ar precīzu metienu izcēlās Raiens Ņūdžents-Hopkinss, panākdams 2:0.

Pēc otrajiem zaudētajiem vārtiem Krievijas valstsvienība visai ātri atspēlējās. Pirmo precīzo metienu, atrodoties netālu no vārtiem, izpildīja Iļja Mikejevs, bet pēc nepilnām piecām minūtēm, kad ripa aizslīdēja garām vairākiem kanādiešiem, līdzīgus vārtus guva Aleksandrs Barabanovs.

Trešajā trešdaļā Kails Turiss vēlreiz izvirzīja Kanādu vadībā, bet Sergejs Andronovs pēc neilga brīža ripu vārtos raidīja no sarežģītas pozīcijas, panākot izlīdzinājumu 3:3. Tomēr kanādiešiem atkal izdevās panākt vadību pēc Pjēra Dubuā metiena no tuvas distances. Krievijas valstsvienība gan atkal atspēlējās, jo ar neērto nūjas pusi ripu precīzi mērķī raidīja Artjoms Aņisimovs, vārtos neveiksmīgi nospēlējot kanādiešu vārtsargam Dārsijam Kemperam.

Spēles izskaņā kanādieši aktīvi uzbruka, taču nodrošināt uzvaru pamatlaikā nespēja. Līdz ar to cīņa turpinājās papildlaikā. Tajā Krievijas izlasi mazākumā atstāja Kirils Kaprizovs, kas ļāva Kanādai spēlēt četratā pret trijiem. Kanādiešiem izdevās izmantot vairākumu, kad pēc Konora Makdeivida piespēles ripu vārtos pāradresēja Raiens O'Railijs, nodrošinot Kanādai dalību pusfinālā.

#RUSvsCAN ICYMI: Ryan O'Reilly and @HC_men take advantage of the PP in overtime and pick up the win over @russiahockey! CANADA is going to the semifinals! #IIHFWorlds pic.twitter.com/FiMNZ4jgsz— IIHF (@IIHFHockey) May 17, 2018