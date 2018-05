ASV hokejisti uzveic Kanādu un izcīna pasaules čempionāta bronzu

Amerikāņi neizmantoja lielisku iespēju gūt vārtus, savukārt kanādieši uzreiz izveidoja ātro pretuzbrukumu, ko ar precīzu metienu noslēdza Marks Eduārs Vlasičs.

Tic. Tac. Toe.



What a play and what a goal! @HC_Men tie the game before the end of the second period #USAvsCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/Ybv5qeuote— IIHF (@IIHFHockey) May 20, 2018