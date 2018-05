Seko līdzi hokejam: Šveice otro reizi vadībā pret Zviedriju cīņā par zeltu

Gustavs Nīkvists rezultāta starpību izlīdzināja 1 minūti un 16 sekundes pēc zaudētajiem vārtiem. Ar precīzu metienu šajā turnīrā viņš izcēlies 4. reizi.

.@Trekronorse get it right back! Nyquist ties it up as #SWEvsSUI heads to the first intermission #IIHFWorlds pic.twitter.com/KloHx2tkr5— IIHF (@IIHFHockey) May 20, 2018