Seko līdzi hokejam: Zviedrijas un Šveices cīņā par zeltu vajadzīgs papildlaiks!

Šveices aizsargs Romans Josi muļķīgā veidā nopelna vēl vienu 2 minūšu sodu.

Nākot ārā no noraidīto soliņa, viņš vēl nebija uzkāpis uz ledus, taču ar nūju apturēja garām slīdošo ripu.

Par ātru iesaistoties spēlē, Josi vēlreiz jāizcieš noraidījums uz 2 minūtēm, tikmēr šveiciešiem divi skaitliskie mazākumi pēc kārtas.

You don't see this everyday.



Roman Josi was getting out of the penalty box and touched the puck before his skates hit the ice. So, that's another penalty. #IIHFWorlds #Preds pic.twitter.com/8h7vmwWyEk— Steven Ellis (@StevenEllisNHL) May 20, 2018