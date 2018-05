Merzļikins apslāpē runas par «Lugano» komandas atstāšanu

Pašlaik 24 gadus vecais Merzļikins atrodas Ziemeļamerikā, turklāt izskanējusi informācija, ka jau nākamajā sezonā viņš varētu izmēģināt spēkus Nacionālajā hokeja līgā (NHL), kur tiesības uz viņu pieder Kolumbusas «Blue Jackets».

Vārtsargam gan vēl uz vienu sezonu ir spēkā līgums ar «Lugano», un tur hokejists arī plāno spēlēt.

«Cilvēki, vienkārši nomierinieties. Nākamajā sezonā spēlēšu «Lugano» sastāvā,» savā tvitera profilā trešdien ierakstīja Merzļikins.

Hey Guys! Let’s just relax! The season 2018/2019 I will play with @OfficialHCL !— Elvis Merzlikins (@Merzly30) May 23, 2018