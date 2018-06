Kopumā O'Rī pasaules spēcīgākajā hokeja līgā aizvadīja 45 spēles, izceldamies ar četriem vārtiem un desmit rezultatīvām piespēlēm. Viņš gan ir vairāk pazīstams ar darbu hokeja sabiedriskajā sektorā, mudinot spēlēt hokeju dažādu slāņu cilvēkus. Vēl 1998.gadā viņš tika nolīgts par NHL jauniešu attīstības direktoru, aizstāvot «Hockey Is for Everyone» («Hokejs ir visiem») iniciatīvu, kas veicināja vairāk nekā 120 000 zēnu un meiteņu iesaistīšanos hokejā, lai gan katram no viņiem dzīvē bija klājies citādāk.