Lielie hokeja svētki ir klāt! Ķelnē un Parīzē sākas cīņa par pasaules čempionu troni

Ar dueļiem Ķelnē un Parīzē šodien tiek atklāts 2017.gada pasaules čempionāts hokejā augstākajā divīzijā.

Pirmie mači sāksies plkst.17.15, kad A apakšgrupas ietvaros Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenētā Krievijas izlase Ķelnē «Lanxess» arēnā spēkosies ar Zviedriju, bet B apakšgrupā Somija Parīzē «AccorHotels» arēnā duelēsies ar Baltkrieviju. Maču no Ķelnes tiešraidē varēs vērot kanālos «TV 6» un «Viasat Sport Baltic».

Krievijas izlase patlaban čempionātam pieteikusi 22 hokejistus, cerot uz papildinājumiem no Nacionālās hokeja līgas (NHL). No 22 pieteiktajiem hokejistiem 17 pārstāv Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandas, bet pārējie pieci ir no NHL, turklāt trīs no viņiem pārstāv Tampabejas «Lightning», tai skaitā vārtsargs Andrejs Vasiļevskis, kurš vēl nesen konkurēja ar latvieti Kristeru Gudļevski.

Tikmēr zviedriem no šobrīd piektajiem 20 hokejistiem tikai trīs nav no NHL. Valstsvienībai palīdzēs arī NHL regulārā turnīra trešais rezultatīvākais debitants Vilajms Nīlanders no Toronto «Maple Leafs».

Pērn Krievijas izlase ieguva bronzu, kamēr zviedri apstājās turnīra ceturtdaļfinālā, bet pēdējo reizi pie zelta godalgām abas komandas tika attiecīgi 2014. un 2013.gadā.

Tikmēr somi šobrīd pieteikuši 20 hokejistus, bet visjaunākais no viņiem ir 2016.gada U-20 pasaules čempionāta vērtīgākais spēlētājs Jese Puljujervi, kurš svētdien svinēs savu 19. dzimšanas dienu. Puljujervi šosezon aizvadīja 28 spēles Edmontonas «Oilers» sastāvā.

Savukārt Baltkrievijas izlasē kodolu veid Minskas «Dinamo» hokejisti, bet tikai divi spēlētāji nav no vietējā čempionāta vai KHL komandām.

Pērn somi aizkļuva līdz finālam, kurā zaudēja kanādiešiem, kamēr baltkrievi samierinājās ar 12.vietu. Somi par pasaules čempioniem kronēti divas reizes – 1995. un 2011.gadā.

Savukārt plkst.21.15 A apakšgrupā amerikāņi tiksies ar laukuma saimniekiem vāciešiem, bet B apakšgrupā pērnā gada čempione Kanāda duelēsies ar Čehiju. Čehijas un Kanādas dueli varēs vērot kanālā «TV 6».

Amerikāņi starp NHL dūžiem sastāvā iekļāvuši arī trīs Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) hokejistus. No NHL hokejistiem ASV izlases sastāvā ir arī Zemgus Girgensona komandas biedrs Bufalo «Sabres» komandā Džeks Aikels.

Tikmēr Vācijas izlases kodolu veido vietējās līgas jeb DEL hokejisti, bet šobrīd sastāvā ir arī trīs NHL spēlētāji.

Pērn amerikāņi aizkļuva līdz pusfinālam, taču palika bez medaļām, kamēr vācieši apstājās ceturtdaļfinālā.

Savukārt kanādiešiem visa komanda sastāv no NHL hokejistiem, kuru vidū ir arī Girgensona komandas biedrs Raiens O'Reilijs un regulārā turnīra ceturtais rezultatīvākais debitants Mičs Mārners.

Tikmēr čehiem palīga devušies seši NHL hokejistiem, bet Latvijas publikai vispazīstamākais ir Bratislavas «Slovan» aizsargs Tomāšs Kundrāteks, kurš vēl nesen pārstāvēja Rīgas «Dinamo».

Kanādas hokejisti triumfēja iepriekšējos divos pasaules čempionātos, bet kopumā viņu rēķinā ir 26 zelta medaļas planētas meistarsacīkstēs. Savukārt čehi iepriekšējo reizi par pasaules čempioniem kļuva 2010.gadā.

Tikmēr Latvija čempionātu uzsāks sestdien, kad Ķelnē tiksies ar Dāniju. Vēl šajā apakšgrupā spēlēs arī Itālija un Slovākija. Savukārt B apakšgrupā bez Kanādas, Somijas, Čehijas un Baltkrievijas spēlēs arī Francija, Norvēģija, Šveice un Slovēnija.

Turnīrā startējošās 16 komandas sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei apakšgrupas sacensībās garantē septiņas spēles. Pēc viena apļa grupu spēlēm, kas ilgs no 5. līdz 16.maijam, katras apakšgrupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet turnīra divas vājākās komandas būs spiestas pamest augstāko divīziju.

Viņu vietā nākamajā gadā nāks Austrija un Dienvidkoreja, kuras ieņēma pirmās divas vietas pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā, piedevām korejieši nākamgad elites grupā spēlēs pirmo reizi vēsturē.

Ceturtdaļfinālā pa diviem mačiem notiks Ķelnē un Parīzē, bet pusfināli un cīņas par medaļām norisināsies Ķelnē.

Bez hokejistiem pasaules čempionātā Latviju pārstāvēs arī tiesnesis Eduards Odiņš, kuram šī būs atgriešanās elitē pēc sešu gadu pārtraukuma.

Šī čempionāta laikā norisināsies arī Starptautiskā Ledus hokeja federācijas (IIHF) kongress, kurā tiks balsots par 2021.gada pasaules meistarsacīkšu mājvietu, uz šo godu pretendējot Rīgai un Minskai, kurām konkurenci sastāda Somija.

