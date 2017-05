Latvijas hokeja izlase Ķelnē lūkos pārspēt arī slovākus

Latvijas hokeja valstsvienība ar maču pret Slovākiju šodien Vācijas pilsētā Ķelnē turpina dalību pasaules meistarsacīkstēs. Cīņa sāksies plkst.21.15 pēc Latvijas laika, to tiešraidē translējot TV3 un 3+ kanāliem.

Latvijas hokeja izlase turnīru iesāka ar «sauso» uzvaru 3:0 pār Dāniju, vārtos nepārspētam paliekot Elvim Merzļikinam, bet divus vārtus gūstot Mikam Indrašim. Tikmēr Slovākija pirmajā mačā ar 3:2 tikai pagarinājumā pārspēja Itāliju.

Latvijas izlase ar Slovākiju pasaules čempionātos spēlējusi divas reizes un abos mačos izcīnītas uzvaras. Debijā elites divīzijā 1997.gadā slovāki tika uzvarēti ar 5:4, bet iepriekšējā tikšanās reizē 2013.gadā tika izcīnīta uzvara ar rezultātu 5:3.

Reklāma

Zīmīgi, ka viens no Slovākijas izlases galvenā trenera asistentiem ir Jūliuss Šuplers, kurš no 2008. līdz 2011.gadam vadīja Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandu Rīgas «Dinamo», kur par viņa palīgu strādāja Artis Ābols, kurš šajā čempionātā asistē Bobam Hārtlijam. Tāpat Latvijas hokeja līdzjutējiem zināms ir uzbrucējs Marcels Haščāks, kurš 2013./2014.gada sezonā spēlēja «Dinamo» rindās, bet pēdējās divas sezonas viņš spēlē Čehijā.

14 no šobrīd pieteiktajiem 22 hokejistiem pārstāv Čehijas komandas, pieci ir no Slovākijas vienībām, brāļi Hudāčeki pārstāv Zviedrijas augstākās līgas komandu «Orebro», bet pa vienam spēlētājam ir no Somijas komandas un Kontinentālās hokeja līgas (KHL). Slovākiem šoreiz jāiztiek bez Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ atteica izlasei.

-->

































Aizvērt Latvija čempionātu sāk ar uzvaru pār dāņiem LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







Vēl citās Ķelnes apakšgrupas spēlēs šodien plkst.13.15 Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenētā Krievija eksaminēs Itāliju, bet plkst.17.15 ASV spēkosies ar Dāniju.

A apakšgrupā pie četriem punktiem divās spēlēs tikusi Zviedrija, bet pa trim punktiem vienā spēlē ir Latvijai un Vācijai, bet latviešiem ir labāka gūto un zaudēto vārtu attiecība. Tikmēr divi punkti ir Krievijai un Slovākijai, viens Itālijai, bet ar zaudējumiem pamatlaikā turnīru iesākušas ASV un Dānija.

Tikmēr Parīzes apakšgrupā plkst.13.15 Kanāda spēkosies ar Slovēniju, plkst.17.15 Somija duelēsies ar mājinieci Franciju, bet četras stundas vēlāk sāksies Norvēģijas un Šveices duelis.

B apakšgrupā pa trim punktiem vienā spēlē ir Kanādai, Somijai un Norvēģijai, bet tikpat punktus divos mačos guvusi Čehija, divi punkti ir Šveices kontā, viens Slovēnijai, bet bez punktiem cīnās Francija un Baltkrievija, kas aizvadījušas attiecīgi vienu un divas spēles.

Latvijas izlasi cīņā ved titulētais kanādiešu speciālists Bobs Hārtlijs, kurš savulaik ir izcīnījis prestižo Stenlija kausu, bet nesenajā 2015.gadā tika nosaukts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) labāko treneri.

Līdz ar varas maiņu Latvijas Hokeja federācijā (LHF), būtiskas izmaiņas skāra arī izlasi. Sagatavošanās procesā spēlētājiem nodrošināti ļoti labi darba apstākļi, kādi iepriekšējos gados, pēc pašu hokejistu teiktā, nebija.

Tiek uzskatīts, ka šogad komandai ir optimālākais sastāvs pēdējos pāris gados, tomēr šī pārliecība palika mazāka dienu pirms turnīra sākuma, kad tika paziņots, ka traumas dēļ no sastāva izkritis Lauris Dārziņš.

No potenciālajiem izlases līderiem komandai veselības problēmu dēļ nevar palīdzēt arī aizsargi Oskars Bārtulis un Krišjānis Rēdlihs, kā arī uzbrucēji Mārtiņš Karsums un Miķelis Rēdlihs.

Pasaules čempionātā Latvijas izlasē ir brāļi Roberts un Rihards Bukarti. 26 gadus vecais Roberts piedalās jau piektajās meistarsacīkstēs, bet 21 gadu vecais Rihards sestdien piedzīvoja debiju. Tikmēr sastāvā pirmoreiz kopš 2002.gada šoreiz nav neviens no brāļiem Rēdlihiem - Miķelis un Krišjānis nespēlē traumu dēļ, bet Jēkabs neizturēja cīņu par vietu sastāvā.

Čempionātā pieaugušo izlasē bez Riharda Bukarta debitējuši arī aizsargs Uvis Balinskis un uzbrucējs Teodors Bļugers, bet savu debiju gaida aizsargs Kristofers Bindulis un uzbrucējs Frenks Razgals. Pieminēšanas vērts ir arī fakts, ka izlasē iekļuva uzbrucējs Vitālijs Pavlovs, kurš šosezon 53 spēlēs ar Latvijas komandu Rīgas «Dinamo» palika bez gūtajiem vārtiem. Arī izlasē viņš šajā pavasarī desmit mačos palicis bez rezultativitātes punktiem, tomēr vienus vārtus valstsvienības labā guva novembrī pārbaudes turnīrā Slovēnijā.

Darbā ar Latvijas izlasi Hārtlijam palīdz viņa ilggadējais asistents Žaks Klutjē, kā arī Artis Ābols un Kārlis Zirnis. Ābolam valstsvienības trenera palīga amatā šī ir atgriešanās, jo 2012.gadā viņš bija arī Teda Nolana palīgs, savukārt Zirnis par palīgu izlasē strādājis jau kopš 2013.gada.

LHF izlasei devusi uzdevumu iekļūt sacensību ceturtdaļfinālā

Iepriekšējo reizi pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā Latvijas izlase piedalījās 2009.gadā, kad Šveicē atkārtoja savu visu laiku labāko rezultātu un ierindojās septītajā vietā. Šāds sasniegums Latvijas izlasei padevies arī 1997. un 2004.gadā, bet pēdējos čempionātos labākais sasniegums ir desmitā vieta, kas iegūta 2012.gadā.

Latvijas izlase pasaules čempionātā Ķelnē piedalījās arī 2001.gadā, kad Haralda Vasiļjeva vadībā tika ieņemta 13.vieta.

Gatavošanos pasaules čempionātam Latvijas izlase sāka jau marta pirmajās dienās, procesā aizvadot desmit pārbaudes spēles, kurās tika izcīnītas četras uzvaras.

Turnīrā startējošās 16 komandas sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei apakšgrupas sacensībās garantē septiņas spēles. Pēc viena apļa grupu spēlēm, kas ilgs līdz 16.maijam, katras apakšgrupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet turnīra divas vājākās komandas būs spiestas pamest augstāko divīziju.

Viņu vietā nākamajā gadā nāks Austrija un Dienvidkoreja, kuras ieņēma pirmās divas vietas pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā, piedevām korejieši nākamgad elites grupā spēlēs pirmo reizi vēsturē.

Iepriekšējos divos pasaules čempionātos, kad Latviju attiecīgi 2015.gadā vadīja Aleksandrs Beļavskis, bet pērn Leonīds Beresņevs, tā ieņēma 13.vietu. Vēl pirms tam trijos čempionātos Teda Nolana vadībā Latvija 2012.gadā bija desmitā, savukārt nākamajos divos gados ieņēma 11.pozīciju.

Latvijas hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam

Vārtsargi: Jānis Kalniņš (Rīgas «Dinamo»), Ivars Punnenovs (Langnau «Tigers», Šveice), Elvis Merzļikins («Lugano», Šveice);

Aizsargi: Oskars Cibuļskis, Guntis Galviņš, Ralfs Freibergs, Uvis Balinskis (visi - Rīgas «Dinamo»), Artūrs Kulda (Helsinku «Jokerit», Somija), Kristofers Bindulis (Augšezera Universitātes komanda «Lakers», NCAA), Jānis Jaks (Amerikas Starptautiskā koledža, NCAA), Kristaps Sotnieks (Toljati «Lada», Krievija);

Uzbrucēji: Gints Meija, Māris Bičevskis, Miks Indrašis, Gunārs Skvorcovs, Vitālijs Pavlovs (visi - Rīgas «Dinamo»), Frenks Razgals («Rīga»), Kaspars Daugaviņš (Ņižņijnovgorodas «Torpedo», Krievija), Ronalds Ķēniņš (Cīrihes «ZSC Lions», Šveice), Roberts Bukarts («Zlīn», Čehija), Rihards Bukarts (Springfīldas «Thunderbirds», AHL), Andris Džeriņš (Hradeckrālovas «Mountfield», Čehija), Jānis Sprukts («Ritten Sport», Itālija), Zemgus Girgensons (Bufalo «Sabres», NHL), Teodors Bļugers (Vilksbāres/Skrentonas «Penguins», AHL).

Slovākijas hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam

Vārtsargi: Jaroslavs Januss (Litvīnovas «Verva», Čehija), Jūliuss Hudāčeks («Orebro», Zviedrija), Jāns Laco (Homutovas «Pirati», Čehija);

Aizsargi: Adams Jānošīks (Liberecas «Bīlī Tigrši», Čehija), Mihals Sersens (Banskas Bistricas «05 iClinic», Slovākija), Peters Čerešņāks (Plzeņas «Škoda», Čehija), Eduards Šedivis («Košice», Slovākija), Jurajs Mikušs, Martins Gernāts (abi - Prāgas «Sparta», Čehija), Peters Trška (Brno «Kometa», Čehija), Mihals Čajkovskis (Jekaterinburgas «Avtomoblisti», KHL);

Uzbrucēji: Lukāšs Cingels, Andrejs Kudrna (abi - Prāgas «Sparta», Čehija), Dāvids Skokans (Homutovas «Pirati», Čehija), Mihels Miklīks (Jiveskiles JYP, Somija), Vladimīrs Draveckis (Triņecas «Očelari», Čehija), Jakubs Suja («Košice», Slovākija), Mārio Bližņāks (Liberecas «Bīlī Tigrši», Čehija), Andrejs Štastnijs (Trenčīnas «Dukla», Slovākija), Libors Hudāčeks («Orebro», Zviedrija), Tomāšs Hrnka (Plzeņas «Škoda», Čehija), Pavols Skalickis (Banskas Bistricas «05 iClinic», Slovākija), Marcels Haščāks (Brno «Kometa», Čehija).

Saistītie raksti