Pasaules čempionāta hokejā spēle: Latvija - Slovākija

Latvijas nacionālā hokeja komanda šobrīd Ķelnē (Vācija) aizvada otro spēli pasaules čempionātā (PČ), grupas turnīra ietvaros tiekoties ar Slovākijas izlasi. Seko līdzi mača teksta tiešraidei...

Informācija tiek papildināta...

Teksta tiešraide Atjaunināt Šodien, 21:17 Maču ļoti apņēmīgi iesākuši Latvijas hokejisti, kas vairāk par minūti iespieduši pretinieku tā aizsardzības zonā. Šodien, 21:16 Spēle sākusies. Aiziet, Latvija! Šodien, 21:06 Pēdējo reizi abas valstsvienības pasaules čempionātā tikās 2013. gadā. Toreiz uzvaru ar 5:3 izcīnīja Latvijas hokejisti. Šodien, 20:59 Šodien, 20:47 Sastāvs tāds pats kā pret Dāniju, jo septītais aizsargs būs Jaks, bet 13.uzbrucējs Pavlovs— LETA PČ hokejā Ķelnē (@LETAsportsEXTRA) May 7, 2017 Šodien, 20:38 Latvijas komandas vārtus arī šajā mačā sargās Elvis Merzļikins, kurš iepriekšējā cīņā ar Dāniju savus vārtus atstāja neieņemtus.

Reklāma

Latvijas hokeja izlase turnīru iesāka ar «sauso» uzvaru 3:0 pār Dāniju, vārtos nepārspētam paliekot Elvim Merzļikinam, bet divus vārtus gūstot Mikam Indrašim. Tikmēr Slovākija pirmajā mačā ar 3:2 tikai pagarinājumā pārspēja Itāliju.

Viens no Slovākijas izlases galvenā trenera asistentiem ir Jūliuss Šuplers, kurš no 2008. līdz 2011.gadam vadīja Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandu Rīgas «Dinamo», kur par viņa palīgu strādāja Artis Ābols, kurš šajā čempionātā asistē Bobam Hārtlijam. Tāpat Latvijas hokeja līdzjutējiem zināms ir uzbrucējs Marcels Haščāks, kurš 2013./2014.gada sezonā spēlēja «Dinamo» rindās, bet pēdējās divas sezonas viņš spēlē Čehijā.

Saistītie raksti

14 no šobrīd pieteiktajiem 22 hokejistiem pārstāv Čehijas komandas, pieci ir no Slovākijas vienībām, brāļi Hudāčeki pārstāv Zviedrijas augstākās līgas komandu «Orebro», bet pa vienam spēlētājam ir no Somijas komandas un Kontinentālās hokeja līgas (KHL). Slovākiem šoreiz jāiztiek bez Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ atteica izlasei.

Latvijas hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam

Vārtsargi: Jānis Kalniņš (Rīgas «Dinamo»), Ivars Punnenovs (Langnau «Tigers», Šveice), Elvis Merzļikins («Lugano», Šveice);

Aizsargi: Oskars Cibuļskis, Guntis Galviņš, Ralfs Freibergs, Uvis Balinskis (visi - Rīgas «Dinamo»), Artūrs Kulda (Helsinku «Jokerit», Somija), Kristofers Bindulis (Augšezera Universitātes komanda «Lakers», NCAA), Jānis Jaks (Amerikas Starptautiskā koledža, NCAA), Kristaps Sotnieks (Toljati «Lada», Krievija);

Uzbrucēji: Gints Meija, Māris Bičevskis, Miks Indrašis, Gunārs Skvorcovs, Vitālijs Pavlovs (visi - Rīgas «Dinamo»), Frenks Razgals («Rīga»), Kaspars Daugaviņš (Ņižņijnovgorodas «Torpedo», Krievija), Ronalds Ķēniņš (Cīrihes «ZSC Lions», Šveice), Roberts Bukarts («Zlīn», Čehija), Rihards Bukarts (Springfīldas «Thunderbirds», AHL), Andris Džeriņš (Hradeckrālovas «Mountfield», Čehija), Jānis Sprukts («Ritten Sport», Itālija), Zemgus Girgensons (Bufalo «Sabres», NHL), Teodors Bļugers (Vilksbāres/Skrentonas «Penguins», AHL).

Slovākijas hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam

Vārtsargi: Jaroslavs Januss (Litvīnovas «Verva», Čehija), Jūliuss Hudāčeks («Orebro», Zviedrija), Jāns Laco (Homutovas «Pirati», Čehija);

Aizsargi: Adams Jānošīks (Liberecas «Bīlī Tigrši», Čehija), Mihals Sersens (Banskas Bistricas «05 iClinic», Slovākija), Peters Čerešņāks (Plzeņas «Škoda», Čehija), Eduards Šedivis («Košice», Slovākija), Jurajs Mikušs, Martins Gernāts (abi - Prāgas «Sparta», Čehija), Peters Trška (Brno «Kometa», Čehija), Mihals Čajkovskis (Jekaterinburgas «Avtomoblisti», KHL);

Uzbrucēji: Lukāšs Cingels, Andrejs Kudrna (abi - Prāgas «Sparta», Čehija), Dāvids Skokans (Homutovas «Pirati», Čehija), Mihels Miklīks (Jiveskiles JYP, Somija), Vladimīrs Draveckis (Triņecas «Očelari», Čehija), Jakubs Suja («Košice», Slovākija), Mārio Bližņāks (Liberecas «Bīlī Tigrši», Čehija), Andrejs Štastnijs (Trenčīnas «Dukla», Slovākija), Libors Hudāčeks («Orebro», Zviedrija), Tomāšs Hrnka (Plzeņas «Škoda», Čehija), Pavols Skalickis (Banskas Bistricas «05 iClinic», Slovākija), Marcels Haščāks (Brno «Kometa», Čehija).