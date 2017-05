Šuplers: Latvijas izlase ir bīstams pretinieks

Latvijas hokeja izlase ar savu komandas garu, disciplīnu un cīņassparu ir bīstams pretinieks, kuras spēks ir komandas vienotībā, uzskata Slovākijas valstsvienības galvenā trenera Zdeno Cīgera palīgs Jūliuss Šuplers, kurš savulaik vairāk kā piecus gadus kā treneris strādāja Latvijā.

Latvijas un Slovākijas izlases svētdien pasaules čempionātā Ķelnē spēli sāks plkst.21.15 pēc Latvijas laika un Šupleram šis būs mačs pret vairākiem saviem bijušajiem audzēkņiem.

«Es Latvijas komandu labi pazīstu, jo kopā esam strādājuši vairāk nekā piecus gadus. Daudzi spēlētāji manā vadībā Rīgas «Dinamo» komandā tikai sāka savas gaitas lielajā hokejā. Protams, tas ir pluss, ja zini komandu, taču viss tomēr ir atkarīgs no spēlētājiem, kuri dodas laukumā. No tā, kā viņi izpilda treneru norādījumus, kas viņiem izdodas konkrētajā spēlē, vai ir veiksme, vai ripa lido vārtos, vai nav kļūdu aizsardzībā. Taču neapšaubāmi, šī būs interesanta cīņa,» spēles dienas rītā pēc Slovākijas izlases treniņa Latvijas žurnālistiem sacīja patlaban 66 gadus vecais Šuplers, pirms tam arī sasveicinoties latviski.

Latvijas izlase turnīru sāka sestdien ar 3:0 pārspējot Dāniju, savukārt Slovākija sīvā mačā tikai papildlaikā ar 3:2 uzveica Itāliju, neizšķirtu izraujot tikai 64 sekundes pirms pamatlaika beigām.

«Domāju, ka šodien mēs spēlēsim labāk nekā pret Itāliju, taču ir jānoskaņojas, smagi jāstrādā. Protams, ar pirmo spēli mēs neesam apmierināti, tomēr mūsdienu hokejā visas komandas var uzvarēt, vai zaudēt, arī tās, kurās ir labi meistari.

Tad jau redzēs, kā veiksies,» piebilda Šuplers, kurš izlasē ir atgriezies pēc deviņu gadu pārtraukuma. Viņš valstsvienību galvenā trenera amatā vadīja no 1993. līdz 1996.gadam, bet tad arī no 2006. līdz 2008.gadam. Savukārt tagad ir asistents, lai gan sākumā nemaz to nebija plānojis.

«Šosezon es izlasē vispirms sāku strādāt kā konsultants, taču pēc tam iegrozījās tā, ka treneru sastāvs un federācijas vadība aicināja man darboties kā asistentam un strādāt atkal uz rezervistu soliņa. Es priecājos, ka esmu atgriezies ierindā un atkal esmu pilnībā hokejā. Man joprojām ir interesanti, gribu palīdzēt spēlētājiem,» atklāja smaidīgais slovāku treneris.

Slovākijas izlase šajā pasaules čempionātā ir ļoti tālu no optimālā sastāva, jo tai dažādu iemeslu dēļ atteica visi Nacionālajā hokeja līgā (NHL) spēlējušie hokejisti, tostarp tādas zvaigznes kā Zdeno Hāra, Mariāns Hossa, Mariāns Gāborīks un daudzi citi.

«Tā sanāca, ka daudziem ir traumas, vai nogurums, tāpēc mums šogad nav vairāk nekā 20 spēlētāji, kuri varēja palīdzēt, ne no NHL, ne no Eiropas klubiem. Taču mums ar šo situāciju ir jāsamierinās un vienkārši jāstrādā ar tiem puišiem, kuri ir mūsu rīcībā,» atzina Šuplers.

Viņam Latvijas izlases pirmā spēle ar Dāniju ļoti patikusi. «Latvija spēlēja ļoti labi, disciplinēti. Man ļoti patika. Miks Indrašis iemeta divus golus, taču arī pārējie var iemest. Es gan nepateikšu, kura jums ir labākā maiņa, jo tas nav mans pienākums analizēt un vērtēt. Bīstamākais spēlētājs? Visa komanda,» neslēpa bijušais Rīgas «Dinamo» galvenais treneris, kurš uzsvēra, ka darīs visu, lai Slovākija uzvarētu. «Nepazīstu nevienu treneri pasaulē, kurš gribētu zaudēt.»

Interesanti, ka Šuplers joprojām ir lietas kursā par Latvijas hokejā notiekošo, apsveicot Ģirtu Ankipānu ar kļūšanu par Rīgas «Dinamo» ģenerālmenedžeri.

«Apsveicu, Anki! Domāju, ka viņš ies pa trenera ceļu, bet tagad viņam ir jauns izaicinājums. Vai viņš mani var uzaicināt atpakaļ uz Rīgas klubu kā treneri? Es par to nedomāju, bez tam Latvijā ir treneri, kuri var strādāt.

Protams, tas būtu interesanti, taču es tagad domāju par citām lomām, jo vēlos strādāt kā konsultants, vai skauts un vairs neplānoju atgriezties uz rezervistu soliņa kā treneris.»

Šuplers Latvijā vispirms strādāja ar «Rīga 2000» komandu, kas spēlēja Baltkrievijas čempionātā, bet no 2008. līdz 2011.gadam viņš bija pie Rīgas «Dinamo» stūres, kur par viņa palīgu strādāja Artis Ābols, kurš šajā čempionātā asistē Bobam Hārtlijam Latvijas izlasē. Šuplera vadībā Rīgas «Dinamo» trīs reizes sasniedza Kontinentālās hokeja līgas (KHL) izslēgšanas spēles.

Tāpat Latvijas hokeja līdzjutējiem zināms ir vēl viens Slovākijas valstsvienības treneris, jo viņa vienaudzis Miroslavs Miklošovičs savulaik «Dinamo» komandā bija Šuplera palīgs. Tāpat «Dinamo» rindās 2013./2014.gada sezonā spēlēja uzbrucējs Marcels Haščāks.

