Video: Hārtliju nokaitina nekorekts jautājums par simulēšanu

«Kurš simulēja? No kuras komandas? Es nezinu, kuru spēli esat skatījies. Varbūt jums vajadzētu vēl kādu alu,» sacīja Hārtlijs. Lai gan jautājums tika uzdots abiem treneriem, preses konferences vadītājs vārdu Slovākijas izlases vadītājam Zdeno Cīgeram nedeva.

A media member accused Latvian players of diving, so Bob Hartley didn't like that so he shot back. pic.twitter.com/Bjwu2NtyZn— Aivis Kalniņš (@A_Kalnins) May 7, 2017