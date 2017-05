«Limuzīna» līdzjutēji Ķelnē uz hokeju dodas ar «Party busu»

Foto: Edijs Pālens/LETA

Uz pasaules čempionātu Ķelnē pēc dažādām aplēsēm ir sabraukuši no 4000 līdz pat 6000 latviešu līdzjutējiem. Ne tikai no Latvijas, bet no dažādām Eiropas pilsētām. Protams, uz mačiem sabrauc Vācijā dzīvojošie latvieši no tuvākas un tālākas apkārtnes, kuri nelaiž garām iespēju atbalstīt sarkanbaltsarkanos.