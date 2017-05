Vakara spēle pasaules čempionātā: Slovākija - Dānija

Grupas turnīra trešo maču pasaules čempionātā (PČ) Ķelnē (Vācija) šovakar (sākums pl. 21.15) aizvada Slovākijas un Dānijas hokeja valstsvienības. Ar šo maču noslēgsies trešā spēļu kārta A apakšgrupā.

Viens no Slovākijas izlases galvenā trenera asistentiem ir Jūliuss Šuplers, kurš no 2008. līdz 2011. gadam vadīja Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandu Rīgas «Dinamo», kur par viņa palīgu strādāja Artis Ābols, kurš šajā čempionātā asistē Bobam Hārtlijam.

Tāpat Latvijas hokeja līdzjutējiem zināms ir uzbrucējs Marcels Haščāks, kurš 2013./2014. gada sezonā spēlēja «Dinamo» rindās, bet pēdējās divas sezonas viņš spēlē Čehijā.

15 no šobrīd pieteiktajiem 24 hokejistiem pārstāv Čehijas komandas, pieci ir no Slovākijas vienībām, brāļi Hudāčeki pārstāv Zviedrijas augstākās līgas komandu «Orebro», bet pa vienam spēlētājam ir no Somijas komandas un Kontinentālās hokeja līgas (KHL). Slovākiem šoreiz jāiztiek bez Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ atteica izlasei.

Dānijas izlase pērn vien otro reizi vēsturē kvalificējās pasaules čempionāta ceturtdaļfinālam, sacensības noslēdzot astotajā pozīcijā.

Šobrīd komandas sastāvā ir Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Vinipegas «Jets» uzbrucējs Nikolajs Ēlerss, trīs spēlētāji no Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandas Helsinku «Jokerit», kā arī vairāki spēlētāji no Zviedrijas augstākās līgas.

Dānijas hokejisti pasaules čempionātu sāka pret Latviju, kurai piekāpās ar 0:3, bet nākamajā cīņā dāņi ar 2:7 atzina ASV pārākumu, savukārt Slovākija turnīra ievadā ar 3:2 pieveica Itāliju, otrajā mačā 1:3 zaudēja Latvijai.

Pasaules čempionāts Ķelnē un Parīzē risinās no 5. līdz 21. maijam. Grupas turnīrs noslēgsies 16. maijā.

Slovākijas hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam

Vārtsargi: Jaroslavs Januss (Litvīnovas «Verva», Čehija), Jūliuss Hudāčeks («Orebro», Zviedrija), Jāns Laco (Homutovas «Pirati», Čehija).

Aizsargi: Adams Jānošīks (Liberecas «Bīlī Tigrši», Čehija), Mihals Sersens (Banskas Bistricas «05 iClinic», Slovākija), Peters Čerešņāks (Plzeņas «Škoda», Čehija), Eduards Šedivis («Košice», Slovākija), Jurajs Mikušs, Martins Gernāts (abi - Prāgas «Sparta», Čehija), Peters Trška (Brno «Kometa», Čehija), Mihals Čajkovskis (Jekaterinburgas «Avtomoblisti», KHL).

Uzbrucēji: Lukāšs Cingels, Andrejs Kudrna (abi - Prāgas «Sparta», Čehija), Dāvids Skokans (Homutovas «Pirati», Čehija), Mihels Miklīks (Jiveskiles JYP, Somija), Vladimīrs Draveckis (Triņecas «Očelari», Čehija), Jakubs Suja («Košice», Slovākija), Mārio Bližņāks (Liberecas «Bīlī Tigrši», Čehija), Andrejs Štastnijs (Trenčīnas «Dukla», Slovākija), Libors Hudāčeks («Orebro», Zviedrija), Tomāšs Hrnka (Plzeņas «Škoda», Čehija), Pavols Skalickis (Banskas Bistricas «05 iClinic», Slovākija), Marcels Haščāks (Brno «Kometa», Čehija).

Dānijas hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam

Vārtsargi: Simons Nilsens (Herningas «Blue Fox»), Sebastians Dāms (Grācas «99ers», Austrija), Georgs Serensens (Upsālas «Almtuna IS», Zviedrija).

Aizsargi: Filips Brugisers (Esbjergas «Energy»), Markuss Lauridsens («Leksands», Zviedrija), Olivers Lauridsens, Jespers Jensens (abi - Helsinku «Jokerit», KHL), Emīls Kristensens («Linkoping», Zviedrija), Matiass Lasens («Mora», Zviedrija), Nikolass Jensens («Rungsted Ishockey»).

Uzbrucēji: Frederiks Storms, Niklass Hards (abi - Malmes «Redhawks», Zviedrija), Madss Kristensens (Minhenes «Red Bull», Vācija), Mortens Grēns («Rungsted Ishockey»), Nikolajs Ēlerss (Vinipegas «Jets», NHL), Mortens Madsens («Karlskrona», Zviedrija), Julians Jakobsens (Olborga «Pirates»), Mortens Poulsens (Lahti «Pelicans», Somija), Matiass Bau Hansens (Fredrikshavnas «White Hawks»), Patriks Rusels (Beikersfīldas «Condors», AHL), Nikolajs Meiers («Tingsryds AIF», Zviedrija), Pēters Regins («Jokerit»), Mikels Ogords (Stoktonas «Heat», AHL).

