Džeriņš: Paši taisījām sev problēmas un nespēlējām, kā gribējām

Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta mačā pret Itāliju pati sev sagādājusi problēmas un nav spēlējusi tā, kā gribējies, tomēr, pamainot taktiku trešajā periodā, izdevās izraut grūtu uzvaru, pēc cīņas žurnālistiem sacīja šī mača varonis Andris Džeriņš.

Latvijas izlase izcīnīja trešo uzvaru trīs čempionātā aizvadītās cīņās, itāļus pārspējot ar 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Abus vārtus iemeta Džeriņš, uzvaru nodrošinot 79 sekundes pirms pamatlaika beigām.

«Paši taisījām problēmas, nespēlējām tā, kā gribējām. Iedevām pretiniekiem tik daudz momentus trīs pret divi un divi pret viens, cik iepriekšējās divās spēlēs nebijām devuši. Bija par daudz paviršību, taču trešajā periodā mēs to visu «satīrījām», nospēlējām daudz labāk, tāpēc arī tāds rezultāts,» skaidroja Džeriņš, kurš otro maču pēc kārtas aizvadīja ar aizlienētu aizsarga Oskara Cibuļska nūju, jo savējās bija salauzis.

Tiesa, pirms šī mača Džeriņam tika piegādātas viņa nūjas, taču spēlētājs, kurš vienu ripu iemeta arī iepriekšējā spēlē ar Slovākiju, nolēma neko nemainīt. «Kā saka, laimi labāk aiz ūsām neraustīt,» smaidot sacīja Džeriņš.

Uzbrucējs atzina, ka pretinieki aizvadījuši labu spēli. «Itālija ir laba komanda, jo vāju šeit nemaz nav. Mēs paši bijām lēnāki lēmumu pieņemšanā, slikti sēdāmies viņiem virsū, tāpēc kopskats nebija mums tik glaimojošs,» atzina sezonu Čehijas klubā Hradeckrālovas «Mountfield» aizvadījušais centra uzbrucējs.

Viņš arī uzsvēra, ka problēmas laukumā nebija saistītas ar to, ka spēlētājiem būtu nogurums. «Kājas nebija smagnējas, viss bija tikai galvā. Tas bija mentāli, jo gribējām vairāk nekā situācijas prasīja. Varbūt arī nenovērtējām to, cik smaga būs spēle, lai gan treneri par to brīdināja, jo itāļi ļoti labi jau pret slovākiem spēlēja,» bilda hokejists, kurš šajā mačā laukumā pavadīja 16 minūtes un 20 sekundes, kas bija trešais lielākais starp uzbrucējiem.

Pēc uzvaras vārtu guvuma Džeriņš uzreiz meklējis tablo, lai noskaidrotu, cik vēl atlicis spēlēt.

«Es uzreiz paskatījos, cik palicis laiks spēlēt, pie sevis nodomājot, ka tagad nedrīkst visu salaist dēlī. Metiens bija vārtu virzienā, bet tur lieliski vārtu priekšā nostājās Kaspars [Daugaviņš]. Domāju, ka vārtsargs pilnīgi neko neredzēja. Savukārt pirmais gols nebija no zila gaisa - mēs tādas lietas trenējam,» bilda Džeriņš, kurš ar trīs gūtiem vārtiem ir izlases labākais snaiperis šajā turnīrā.

Pēc uzvaras pār Itālijas izlasi Latvija ir atguvusi A apakšgrupas līderes godu, jo ieguvusi maksimāli iespējamos deviņus punktus trijās spēlēs, bet tai ar astoņiem punktiem seko Krievija. Seši punkti ir ASV, savukārt ceturtā ar četriem punktiem ir Zviedrija, kamēr ar trim punktiem seko Vācija. Tikmēr divi punkti ir Slovākijai, kamēr viens - Itālijai, bet Dānija punktus vēl nav ieguvusi.

Kā vēstīts, Latvijas izlase pasaules čempionātu bija iesākusi ar divām uzvarām. Vispirms komanda ar 3:0 uzveica Dāniju un ar 3:1 arī Slovākiju. Pirms tam vienīgo reizi Latvijas izlase pasaules čempionātu ar panākumu bija sākusi 2014.gadā Minskā, bet šogad tiek aizvadīts pārliecinoši veiksmīgākais čempionāta ievads vēsturē.

