NHL skauti vēro arī pāris Latvijas hokejistus

Pasaules spēcīgākās hokeja līgas - NHL komandas skauti ļoti rūpīgi spēlētāju analīzi veic pasaules čempionātos. Tas nav izņēmums arī šoreiz, kad Ķelnē ieradušies vairāki NHL klubu pārstāvji, lai «skautotu» arī dažus mūsu hokejistus.

TVNET uz nelielu sarunu trešdien aicināja vieno no NHL komandas skautiem, kura vārds un klubs šoreiz paliks anonīms (NHL skauta vēlme).

- Kādi ir NHL skauta galvenie uzdevumi pasaules čempionātā?

- Mēs skatāmies mūsu pašu hokejistus, kā arī veicam analīzi par potenciālajiem spēlētājiem, kas varētu pievienoties mūsu klubam vai atrodas mūsu organizācijas redzes lokā. Tie ir arī dažādu NHL klubu hokejisti. Darbs ir sarežģīts un ļoti analītisks.

- Vai vērojat arī šī gada NHL drafta kandidātus?

- Ziniet, pasaules čempionātos lielākoties spēlē rūdīti vīri. Tikai pāris komandās ir spēlētāji, kuri var kandidēt uz 2018.gada draftu. Vairums no šiem hokejistiem ir vecumā no 22 līdz 30 gadiem, līdz ar to viņi nemaz teorētiski nevar būt draftēti.

- Jūsu blociņā ir arī ierakstīts kāds Latvijas hokejists vārds?

- Jā! Šobrīd mūsu redzes lokā atrodas Uvis Balinskis, Jānis Jaks, Rihards Bukarts un Teodors Bļugers. Un, protams, arī vārtsargs Elvis Merzļikins. Esmu arī runājis ar citiem NHL skautiem un lielākā interese no jūsu nacionālās izlases ir par Balinski.

- Plānojat apmeklēt visu turnīru?

- Jā, viennozīmīgi. Mūs interesē arī svarīgākās spēlēs un cīņas par medaļām.

Atgādināsim, ka Nacionālās hokeja līgas (NHL) 2017.gada noslēdzošajā drafta prognozēs iekļauti pieci Latvijas hokejisti - Kristiāns Rubīns, Emīls Ģēģeris, Lukass Sičevs, Roberts Kaļķis un Deniss Smirnovs.

Aizvadītajā gadā NHL draftā no Latvijas hokejistiem iekļuva uzbrucējs Rodrigo Ābols, kuru septītajā kārtā ar kopējo 184.numuru nodraftēja Vankūveras «Canucks» komanda. Savukārt 2015.gadā tika nodraftēti uzreiz trīs latvieši - uzbrucēji Mārtiņš Dzierkals un Rūdolfs Balcers, kā arī aizsargs Kārlis Čukste.

Kopumā NHL ir draftēti 35 Latvijas hokejisti, bet visaugstāk draftā bijis Zemgus Girgensons, kuru 2012.gadā Bufalo «Sabres» izvēlējās pirmajā kārtā ar 14.numuru.

Šogad NHL drafts 23. un 24.jūnijā notiks Čikāgā.

