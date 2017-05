Girgensons: Neskatoties uz zaudējumu, turpinām cīnīties par 1/4 finālu

Pasaules čempionāta mačā pret Zviedriju, tiekot pie daudzām iespējām spēlēt skaitliskajā vairākumā, Latvijas izlase tās izšķērdēja, jo darbojās pārāk pasīvi, nekustināja ripu un līdz ar to netika pie metieniem, pēc cīņas aģentūrai atzina Latvijas valstsvienības uzbrucējs Zemgus Girgensons.

Latvijas izlase ceturtdien Ķelnē mačā pret Zviedriju zaudēja ar rezultātu 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), ciešot pirmo neveiksmi turnīrā četrās aizvadītās spēlēs.

Aizvadītajā cīņā Latvijas hokejisti 13 minūtes un 38 sekundes spēlēja skaitliskajā vairākumā, tostarp divas reizes piecatā pret trim pretiniekiem, taču gūt vārtus Boba Hārtlija trenētajai komandai neizdevās.

Reklāma

«Tik daudz vairākumos, cik mums iedeva, bija jāmēģina kaut ko iemest, jo pārējā laikā lielas iespējas mums nebija. Tieši vairākums bija tas, kas kaut ko varēja izmainīt,» pēc cīņas atzina Girgensons. «Mums pietrūka metieni pa vārtiem. Pretinieki bija diezgan agresīvi, bet mēs nekustinājām ripu un nemetām.»

-->

















































































Aizvērt Pasaules čempionāta spēle hokejā: Latvija - Zviedrija Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







Zviedrijas izlasē spēlē 16 Nacionālās hokeja līgas (NHL) hokejisti, taču viņu stils ir kaut kas starp šajā līgā un zviedriem raksturīgā spēles stila, sprieda hokejists.

«Zviedri spēlēja ļoti aktīvi. Man pat grūti tā pateikt, tas varbūt bija kaut kāds mikss no NHL un zviedru hokeja. Katrai komandai jau ir savs stils. Maču mēs zaudējām, taču trešajā periodā varējām izlīst, lai gan beigās ielaidām arī otros, kas gan bija slikti. Pirmajā periodā zviedri bija labāki, otrajā spēle jau bija diezgan līdzīga, bet trešajā, pateicoties vairākumiem, mēs jau bijām labāki. Diemžēl nespējām to izmantot,» atzina Latvijas izlases hokejists, kurš komandā ir vienīgais no NHL.

Girgensons arī atzīmēja, ka ka neskatoties uz pirmo zaudējumu, komanda apņēmību nav zaudējusi, turpinot cīnīties par savu mērķi - tikšanu ceturtdaļfinālā.

«Rīt mums nav spēles, dabūsim nedaudz atpūsties un būsim gatavi nākamajai cīņai,» sacīja uzbrucējs.

Latvijas un ASV izlases tiksies sestdien, pēc tam sekos mačs ar Krieviju un spēle ar Vāciju.

A apakšgrupas kopvērtējumā pirmo vietu ar 11 punktiem četrās spēlēs ieņem Krievija, kurai ar deviņiem punktiem seko Latvija un ASV. Ceturtā ar septiņiem punktiem ir Zviedrija, kam ar pieciem punktiem seko Vācija, bet četri punkti ir Slovākijai. Tikmēr uzreiz aiz pirmā sešinieka Dānijai ir divi punkti, bet Itālijai - viens.

Četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā.

Saistītie raksti