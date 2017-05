Hārtlijs: Man žēl puišu, jo bijām pelnījuši vairāk par zaudējumu

Latvijas hokeja izlase sestdien pasaules čempionāta spēlē Ķelnē pret ASV valstsvienību spēja pārsteigt pretiniekus ar cīņassparu, tāpēc ir žēl, ka tika piedzīvots sāpīgs zaudējums, jo hokejisti bija pelnījuši ko vairāk, pēc mača preses konferencē sacīja Latvijas valstsvienības galvenais treneris Bobs Hārtlijs.

Latvijas izlase sestdien pasaules čempionātā Ķelnē mačā ar ASV izlasi cieta sāpīgu zaudējumu ar 3:5 (1:0, 2:3, 0:2). Boba Hārtlija vadītajai komandai šī bija otrā neveiksme pēc kārtas. kas sekojušas turnīra ievadā izcīnītām trīs uzvarām.

«Ar tik ātru komandu mēs šajā čempionātā vēl nebijām spēlējuši. To jo īpaši juta aizsargi, taču zinājām, ka spēle būs izaicinājums. Šis ir smags zaudējums, man žēl spēlētāju, jo viņi bija pelnījuši vairāk,» teica Hārtlijs. «Tomēr mums viss turpinās, palikušas divas spēles, joprojām esam ļoti labā pozīcijā, lai iekļūtu ceturtdaļfinālā. Vajag atjaunot spēkus, pārgrupēties un būsim gatavi nākamajām divām cīņām.»

Reklāma

-->















































































Aizvērt Pasaules čempionāta spēle hokejā starp Latvijas un ASV izlasēm Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA







Treneris atzina, ka komanda pieļāvusi vairākas kļūdas, ļaujot pretiniekiem no 1:3 panākt izlīdzinājumu. «Pieņēmām pāris sliktus lēmumus, kas ļāva pretiniekiem uzvarēt cīņā pie vārtiem. Pēc metieniem viņi tika pie atlēkušajām ripām, tā iemetot divas no pirmajām trim ripām un atgriežoties spēlē. Sākām ļoti labi, jo zinājām, ka nedrīkstam atpalikt ātrumā. Tas nebija viegli, taču mūsu enerģija un cīņasspars bija ļoti liels, tāpēc spēlētāji ir pelnījuši pateicību, jo atdeva daudz spēka šajā cīņā. Diemžēl spēles beigās ielaidām izšķirošos vārtus, taču man nav, ko pārmest spēlētājiem. ASV ir ļoti talantīga komanda, kura izmanto sev dotās iespējas, jo īpaši no tuvas distances,» sprieda Hārtlijs, piebilstot, ka pret šādu pretinieku vienlīdz augstā līmenī nospēlēt ir ļoti grūti, taču ne neiespējami.

«Spēles sākums bija ļoti labs, enerģisks. Uzskatu, ka nedaudz pārsteidzām ASV izlasi. Taču pret tādām komandām, kā Kanāda, ASV, Krievija, Zviedrija visu spēli aizvadīt vienādā līmenī ir ļoti grūti, jo tās ir ļoti meistarīgas, ātras vienības ar ļoti sabalansētu sastāvu. Piemēram, amerikāņiem vārtus guva [Džozefs] Komfers, kurš spēlēja ceturtajā maiņā, taču savā NHL klubā [Kolorādo «Avalanche«] viņam ir ļoti liela loma,» klāstīja Hārtlijs.

Viņš arī sacīja, ka Latvijas izlasei izšķirošajos cīņas brīžos nav paveicies. «Spēles laikā ir vairākas situācijas, kuras var izšķirt cīņas likteni. Viena no tādām bija pēc Roberta Bukarta metiena, kad ripa trāpīja pa vārtu stabu. Tobrīd varējām panākt divu vārtu pārsvaru, taču nedaudz pietrūka. Tiesneši neskatījās video, taču pēc skaņas un tā, kā ripa atlēca, man arī šķita, ka vārtu guvuma nebija. Mēs pēc tam arī trāpījām pa pārliktni, bet nākamajā uzbrukumā amerikāņi izlīdzināja rezultātu,» straujos pavērsienus komentēja Hārtlijs.

ASV uzvaras vārtus guva vien trīs minūtes un 22 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad ripu tvērējcimdā neizdevās noturēt Elvim Merzļikinam.

«Nedomāju, ka Elvis ir noguris. Kur mēs būtu, ja viņš nestāvētu vārtos? Uzskatu, ka šī viņam ir laba mācībustunda, jo 23 gados viņš jau ir komandas pirmais numurs. Neesmu skatījies visas komandas, taču šaubos, vai kādai citai vienībai ir tik jauns vārtsargs. Tā ir liela slodze, atbildība, ar kuru viņš tiek galā, bet tādi vārti, kā šodien ceturtie, mēdz gadīties. Esmu trenējis Patriku Ruā, kurš ir viens no labākajiem vārtsargiem hokeja vēsturē, un arī viņš savulaik ielaida līdzīgas ripas. Vārtsargam nav pateicīgs darbs, jo ja kļūdās uzbrucējs vai aizsargs, vienmēr būs vārtsargs, kurš to var izlabot. Bez tam mēs šodien pieļāvām arī rupjākas kļūdas,» skaidroja Hārtlijs.

Savukārt pirmos vārtus valstsvienības kreklā guva 22 gadus vecais uzbrucējs Teodors Bļugers, kurš mača 12.minūtē pēc teicamas Māra Bičevska piespēles atklāja rezultātu. Hārtlijs uzteica Bļugeru par sniegumu, taču piebilda, ka, lai viņš tiktu NHL, spēlētājam ir jāsasniedz nākamais līmenis.

«Tas atkarīgs no viņa, vai spēlēs NHL, jo Teodors vēl ir jauns puisis. Viņam viss vēl priekšā, bet Amerikas Hokeja līga (AHL) ir laba vieta, kur progresēt, kļūt ātrākām, fiziski spēcīgākam. Viņš rāda labu sniegumu, tuvojas nākamajam līmenim un šodien bija ļoti labs,» uzskata Hārtlijs.

Tikmēr ASV izlases galvenais treneris Džefs Blešils uzteica Latvijas izlasi. «Viņi cīnījās ļoti smagi, atstājot labi veidotas un trenētas komandas iespaidu un Bobs [Hārtlijs] ir pelnījis uzslavu par paveikto darbu. Latvijas izlase pirmajā periodā bija labāka par mums, tāpēc esmu pateicīgs spēlētājiem, ka viņi pēc tam spēja mainīt cīņas gaitu, nekrita panikā un parādīja to spēli, kādu vēlamies. Uzteikšu Endrjū Kopu, Niku Bjugstadu un Džozefs Komferu, jo tieši viņi ar savu aktivitāti mūs atgrieza spēlē,» bilda amerikāņu komandas vadītājs.

Pēc šī mača A apakšgrupas kopvērtējumā par līderi ar 12 punktiem piecās spēlēs kļuvusi ASV izlase, kam ar 11 punktiem četrās cīņās seko Krievija, bet pie desmit punktiem piecos dueļos tikusi Zviedrija.

Latvija ar deviņiem punktiem joprojām ir ceturtā, tai ar sešiem punktiem seko Vācija, bet pa četriem punktiem ir Slovākijai un Dānijai. Tikmēr Itālija piecās spēlēs tikusi tikai pie viena punkta.

Latvijas hokeja izlase šo turnīru iesāka kā nevienu citu pasaules čempionātu, pirmajās trijās izcīnot trīs uzvaras pirmajās trijās spēlēs. Vispirms ar 3:0 tika pārspēta Dānija, pēcāk ar 3:1 pieveikta arī Slovākija, bet otrdien grūtā cīņā ar 2:1 uzvarēta arī A apakšgrupas vājākā komanda Itālija. Tomēr ar ceturto kārtu Latvijai pretī nāk spēcīgāki pretinieki, un pirmajā šādā mačā ceturtdien ar 0:2 cienīgā cīņā nācās piekāpties olimpiskajai vicečempionei Zviedrijai.

Nākamo spēli Latvijas izlase aizvadīs pirmdien pret Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenēto ASV izlasi, bet otrdien apakšgrupu turnīru noslēgs ar cīņu pret Vāciju, kas, visticamāk, būs izšķirošā cīņa par vietu ceturtdaļfinālā.

Saistītie raksti