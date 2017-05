Latvijas hokeja izlase spēlē pret Krieviju pietaupīs līderus un vārtos sūtīs Punnenovu

Latvijas hokeja izlase pirmdien pasaules čempionātā Ķelnē pirmspēdējā apakšgrupu spēlē pret Krievijas izlasi pietaupīs pāris līderus, dodot iespēju vairākiem spēlētājiem debitēt šajā čempionātā, tostarp vārtos sūtot Ivaru Punnenovu.

Latvijas un Krievijas izlases pirmdien Ķelnē tiksies plkst.21.15 pēc Latvijas laika.

Svētdien Latvijas izlasei bija kopbildes fotosesija, pēc kuras uz treniņu palika vien seši hokejisti - vārtsargi Ivars Punnenovs, Jānis Kalniņš, aizsargi Jānis Jaks, Kristofers Bindulis, kā arī uzbrucēji Vitālijs Pavlovs un Frenks Razgals.

Pieci no viņiem, izņemot Kalniņu, dosies laukumā pirmdien pret Krieviju, jo Latvijas izlase ir nolēmusi dot atpūtu vairākiem komandas līderiem, tostarp vārtsargam Elvim Merzļikinam, kura vietā vārtos stāsies Punnenovs.

Valstsvienības galvenais treneris Bobs Hārtlijs svētdien vēl neatklāja, kuri laukuma spēlētāji paliks malā, jo treneru korpuss par to vēl spriedīs pirms spēles, taču neslēpa, ka vārtos dosies Punnenovs, kuram tā būs debija pasaules čempionātos. Tāpat debiju piedzīvos Bindulis un Razgals, bet Jaks pasaules čempionātā debitēja 2014.gadā Minskā.

«Krievija līdz šim ir bijusi labākā komanda šajā turnīrā, kura demonstrējusi ļoti labu sniegumu. Nezinu, vai viņus var apturēt, taču mēs centīsimies neļaut viņiem ieskrieties. Ceru, ka mēs pret Krieviju aizvadīsim savu līdz šim labāko spēli,» dienu pirms mača Latvijas žurnālistiem sacīja Hārtlijs.

«Esam izlēmuši dot atpūtu Elvim Merzļikinam. Mums ir trīs vārtsargi, un arī Jānis Kalniņš ir pelnījis spēlēt, taču ceram, ka «Punijs» parādīs lielisku sniegumu. Pret Krieviju svarīgi būs nenoraidīties. Mūsu izaicinājums būs neļaut viņiem spēlēt ātru hokeju, kurā viņi jūtas ļoti labi. Krievijai ir pasaules klases līmeņa spēlētāji, gan no NHL, gan KHL,» sacīja Hārtlijs.

Savukārt Punnenovs, kuram šī būs debija pasaules čempionātos, dienu pirms spēles sacīja, ka nekāda uztraukuma viņam nav. «Viss ir kārtībā, nekāda satraukuma pagaidām nav. Krievija ir viena no labākajām komandām čempionātā, daudz ripas no vārtu priekšas met. Talants viņiem pietiek. Rīt redzēs, kā aizies spēle, taču es zinu, ka puiši centīsies un viss būs kārtībā,» sacīja Punnenovs, kuram par to, ka pirmdien nāksies spēlēt, pateica pirms svētdienas treniņa. «Sajūtas? Gulēšu labi. Es to esmu gaidījis visu mūžu, kā sāku spēlēt hokeju. Tas ir katra bērna sapnis un tagad ir pienācis mans laiks.»

A apakšgrupas kopvērtējuma līderpozīcijā ar 14 punktiem piecās spēlēs ir Krievija, kam ar 12 punktiem seko ASV izlase, bet pie desmit punktiem tikusi Zviedrija. Latvijai un Vācijai ir pa deviņiem punktiem, bet pa četriem punktiem ir Slovākijai un Dānijai. Tikmēr Itālija tikusi tikai pie viena punkta.

