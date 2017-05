Tūkstošiem līdzjutēju Stokholmā sveic pasaules čempioni Zviedriju

Zviedrijas hokeja valstsvienība pirmdien atgriezās mājās, kur Stokholmā to sveica tūkstošiem līdzjutēju, karaliskā ģimene un premjerministrs.

Svētdien Ķelnē noslēdzās pasaules čempionāts, kura finālā Zviedrija pēcspēles metienos ar 2:1 pārspēja Kanādu, gāžot to no troņa.

Tuvojoties Stokholmai, lidmašīnu ar pasaules čempioniem sagaidīja Zviedrijas gaisa spēki, kas eskortēja lidaparātu līdz lidostai.

Tikmēr Zviedrijas karalis Kārlis XVI Gustavs un karaliene Silvia, kuri šobrīd atrodas vizītē Indonēzijā, nosūtījuši telegrammu ar apsveikumiem, nosaucot čempionu titulu par «lielu panākumu».

Viņu prombūtnē Stokholmas pilī izlasi uzņēma Zviedrijas karaļpāra meita kroņprincese Viktūrija, kuras dēls, vienu gadu vecais princis Oskars, Zviedrijas valstsvienības kreklā fotogrāfējās līdzās pasaules čempionu trofejai.

Pēc pieņemšanas pilī izlase devās uz Stokholmas centru, kur to sagaidīja līdzjutēju pūlis, plīvojot Zviedrijas karogus un dziedot dziesmas, tajā skaitā «Queen» hītu «We Are The Champions». Hokejistus, kuri bija uzvilkuši zeltītas ķiveres, līdzjutēji sagaidīja ar ovācijām.

«Viņi atdeva no sevis visu. Mans prieka izsauciens bija dzirdams tālu līdz pat Kanādai,» teica Zviedrijas premjerministrs Stēfans Levēns.

Pēcspēles metienos uzvaru zviedriem nodrošināja Niklass Bekstrems. Zīmīgi, ka pirms Soču olimpisko spēļu zelta mača, kurā zviedri kanādiešiem zaudēja ar 0:3, Bekstrems pozitīvu dopinga analīžu dēļ tika atstādināts no izlases.

«Sajūtas ir lieliskas. Labāk vairs nevar būt. Jau labu laiku pirms «bullīša» zināju, kurā stūrī metīšu,» teica Bekstrems.

Lielisku maču Zviedrijas izlases vārtos aizvadīja Henriks Lundkvists, kurš atvairīja 42 no 43 kanādiešu mestajām ripām.

«Tā kā būtu laiks Lundkvistam tikt pie savas pastmarkas, tāpat kā pēc 1994.gada olimpisko spēļu uzvaras «bullīša» savu dabūja Fopa [Pēters Fošberjs]. Lundkvists bija spēles izšķirošais faktors otrajā periodā un pēcspēles metienos. Viņš atnesa Zviedrijas izlasei zeltu,» raksta «Aftonbladet».

Henriks Lundkvists zeltu izcīnīja plecu pie pleca ar brāli Jūeli, ar kuru nebija kopā spēlējis 12 gadus.

Zviedrijas izlasei šis ir desmitais pasaules čempionu tituls, bet iepriekš par planētas labāko valstsvienību tā tika kronēta 2013.gadā.

Latvijas izlase pasaules čempionātu noslēdza desmitajā vietā, Ķelnē aizvadītajā A apakšgrupas turnīrā ieņemot piekto pozīciju. Boba Hārtlija vadītajai komandai pietrūka pavisam nedaudz, lai pirmo reizi kopš 2009.gada Latvijas izlase sasniegtu ceturtdaļfinālu. Izšķirošajā mačā pret Vāciju, Latvijas izlase vēl pamatlaika pēdējā minūtē bija vadībā ar 3:2, tomēr 33 sekundes pirms pamatlaika beigām mājinieki panāca neizšķirtu, bet pēc tam izrāva uzvaru «bullīšos».

