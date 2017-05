Žurnālists: Hārtlijs nebūs Rīgas «Dinamo» galvenais treneris

Kanādiešu speciālists Bobs Hārtlijs, kurš pasaules čempionātā aizveda Latvijas izlasi līdz desmitajai vietai, nebūs Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandas Rīgas «Dinamo» galvenais treneris, atsaucoties uz vienības ģenerālmenedžeri Ģirtu Ankipānu, vēsta «Sport-Express» hokeja apskatnieks Igors Jeronko.

Aprīļa beigās Rīgas «Dinamo» paziņoja, ka Hārtlijam piedāvāts kļūt par komandas galveno treneri, turklāt kluba padomes priekšsēdētājs Juris Savickis cerīgi izteicās par speciālista nolīgšanu. Lai gan viņš atklāja, ka skaidrībai jābūt līdz pasaules čempionātam, tā tas tomēr nebija.

Latvijas valstsvienība Hārtlija vadībā pagājušajā nedēļā noslēdza dalību pasaules čempionātā, izcīnot desmito vietu, kas ir komandas labākais sasniegums kopš 2012.gada. Latvijas izlase bija ļoti tuvu tam, lai pirmo reizi kopš 2009.gada iekļūtu ceturtdaļfinālā, tomēr pēdējā spēlē nespējot nosargāt uzvaru pār Vāciju, vēlāk tai zaudējot «bullīšu» sērijā, izslēgšanas spēlēs neizdevās iekļūt.

«Pēc Rīgas «Dinamo» ģenerālmenedžera teiktā Bobs Hārtlijs nebūs komandas galvenais treneris,» trešdien tviterī raksta Jeronko.

Maija sākumā par jauno Rīgas «Dinamo» ģenerālmenedžeri tika apstiprināts Ankipāns, kamēr iepriekšējais galvenais treneris Normunds Sējējs turpmāk būšot Savicka padomnieks.

Hārtlijs līgumu par valstsvienības vadīšanu noslēdzis pēc sistēmas 1+1 un pēc planētas meistarsacīkstēm kontrakts atkal būs jāpārskata. Tiesa, pēc šīs sezonas viņam beigsies līgums ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubu Kalgari Flames. Šajā vienībā speciālists jau kādu laiku nestrādā, taču viņam tiek maksāta alga, tāpēc ar nākamo sezonu Hārtlija finansiālās prasības jaunajam darba devējam varētu būt lielākas.

Šajā pavasarī parādījās arī informācija, ka Šveices augstākās hokeja līgas (NLA) klubs «Fribourg-Gotteron» izteicis Hārtlijam piedāvājumu nākamajā sezonā pārņemt šīs vienības grožus, turklāt arī pats speciālists nenoliedza, ka viņam esot piedāvājumi no Ziemeļamerikas un Eiropas, taču pasaules čempionāta laikā viņa prioritāte bija Latvijas izlase.

Hārtlijam ir liela pieredze darbā NHL, kur viņš ir trenējis trīs klubus. No 1998. līdz 2003.gadam viņš vadīja Kolorādo «Avalanche» komandu, kurā pirmajās divās sezonās vēl spēlēja Latvijas hokeja leģenda Sandis Ozoliņš. No 2003. līdz 2008.gadam viņš bija Atlantas «Thrashers» galvenais treneris, bet no 2012.gada līdz iepriekšējās sezonas beigām Hārtlijs stūrēja Kalgari «Flames» klubu.

Kanādietis 2011./2012.gada sezonā strādāja arī NLA klubā Cīrihes «ZSC Lions», kurā spēlēja Latvijas izlases uzbrucējs Ronalds Ķēniņš, aizvedot komandu līdz valsts čempionu titulam.

Hārtlijs trenera karjeru sāka 1987.gadā, sākumā strādājot ar Kanādas junioru klubiem, bet 1993.gadā viņš pārcēlās uz Amerikas hokeja līgu (AHL), kur vadīja Kornvolas «Aces» un Hēršijas «Bears» komandu, ar kuru 1997.gadā izcīnīja Kaldera kausu.

Savukārt ar Kolorādo «Avalanche» Hārtlijs 2001.gadā izcīnīja Stenlija kausu. Tāpat viņš piecas reizes NHL savus vadītos klubus ir aizvedis līdz izslēgšanas spēļu konferenču fināliem.

Hārtlijs 2015.gadā tika atzīts par NHL sezonas labāko treneri, iegūstot Džeka Edamsa vārdā nosaukto balvu.

Rīgas «Dinamo» savā neveiksmīgākajā sezonā deviņos KHL aizvadītos gados palika pēdējā vietā 14 Rietumu konferences komandu vidū, bet visā līgā ieņēma pirmspēdējo 28.pozīciju.

