Melbārdis: Taisnība ir panākta, taču koncentrējos nākamajām olimpiskajām spēlēm

Pagājušajā nedēļā SOK anulēja krievu bobslejista Aleksandra Zubkova rezultātus 2014.gada Soču olimpisko spēļu divnieku un četrinieku sacensībās, kur viņš kļuva par olimpisko čempionu. Savukārt trešdien SOK atcēla vēl viena krievu pilota Aleksandra Kasjanova iegūto bronzu divniekos. Tādējādi pie olimpiskās zelta medaļas četriniekos un bronzas divniekos, visticamāk, tiks Melbārdis ar saviem stūmējiem.

«Es neesmu baigi ieciklējies uz to, kam tiek piešķirta diskvalifikācija, un šīm ziņām līdzi īpaši nesekoju, tik vien, cik pazvana radi, draugi un apsveic. Arī šodien zvanīja un apsveica, ka man ir vēl viena medaļa. Taču es par Sočiem īpaši nedomāju, jo vairāk mani uztrauc gaidāmās olimpiskās spēles, kurām šobrīd nopietni gatavojamies,» sacīja Melbārdis, kurš pirms nepilniem četriem gadiem Sočos bija otrais četriniekos, bet divniekos ieņēma piekto vietu.

«Jā, taisnība ir panākta, prieks par to, taču manu dienas kārtību šīs ziņas nekādi neiespaido, jo nav tā, ka es tagad svinētu,» piebilda Latvijas bobslejists.

Tiesa, pagaidām Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) vēl nav pieņēmusi lēmumu par Soču olimpisko medaļu pārdali, savukārt Melbārdis nezina, kad tas varētu notikt.

«Nemāku teikt, kad un vai vispār tas notiks. Mani visi apsveic, bet vēl jau par 100% nevar zināt, vai medaļas tiks pārdalītas. Es par to arī neesmu interesējies. Nesēžu un negaidu, kad tas notiks, bet gatavojos,» sacīja Melbārdis, kurš nule atgriezies no sezonas pirmajiem trim Pasaules kausa posmiem Ziemeļamerikā.

Esot Ziemeļamerikā, viņš nav jutis kādu īpašu reakciju no bobsleja sabiedrības puses, lai arī tam nav pievērsis lielu uzmanību. «Visiem bija normālas attiecības. Jā, varēja just, ka dažam no krievu komandas ir lielas dusmas. Iespējams, ka kāds varbūt arī nav vainīgs, jo viņu vietā visu izdarīja citi, taču tas nemaina notikušā būtību.»

Ziemeļamerikā viņš duetā ar stūmēju Daumantu Dreiškenu izcīnīja trešo vietu divnieku sacensībās Vistleras trasē, savukārt Pārksitijā četriniekos reizi bija ceturtais un septītais, kamēr vēl trīs startos, tostarp divas reizes divnieku sacensībās Leikplesidā, labāko desmitniekā tikt neizdevās.

«Lai arī rezultāti varbūt nav tik labi, tomēr es esmu apmierināts ar sezonas sākumu, jo katrā no startiem mēs kaut ko ieguvām. Divniekos mēs testējām jauno bobu, pie kura ir jāpierod, jo braukšana ar to atšķiras no vecajām kamanām. Ar katru braucienu bija labāk, un Vistlerā bobs jau aizgāja, par ko ir liels prieks, jo esmu ar to sadraudzējies. Tikmēr četriniekos startēju ar veco bobu, tāpēc uzreiz pārslēgties uz citādāku nebija viegli, taču tā nebija tehniskas vaina, jo vairākos braucienos pats cilvēcīgi kļūdījos. Tomēr arī četriniekos lēnām izdodas atrast ritmu,» skaidroja Melbārdis.

«Ziemeļamerikas trasēs mēs sen nebijām bijuši, tāpēc prieks, ka izturējām bez kritieniem un traumām. Ieguvām lielāku skaidrību par tehniku, tāpēc atliek turpināt trenēties un gatavoties olimpiskajām spēlēm. Nākamie Pasaules kausa posmi notiks jau Eiropas trasēs, kas mums ir labi zināmas, tāpēc jutīsimies kā mājās,» Melbārdis cer, ka nākamajos posmos rezultāti uzlabosies.

Nākamajā nedēļā Pasaules kausa posms notiks Vinterbergas trasē Vācijā, bet līdz gadu mijai sekos arī sacīkstes Īglsas trasē Austrijā. Savukārt janvārī tiks aizvadīti vēl trīs etapi, kuri notiks Altenbergā, Sanktmoricā un Kēnigszē trasēs.

Melbārdis Soču olimpiskajās spēlēs četriniekos startēja ar stūmējiem Arvi Vilkasti, Daumantu Dreiškenu un Jāni Strengu, bet divniekos brauca ar Dreiškenu.