28 Krievijas sportistiem, arī Tretjakovam, atceļ diskvalifikācijas un atjauno Soču rezultātus

Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) ceturtdien paziņoja par diskvalifikāciju atcelšanu 28 Krievijas sportistiem, tostarp skeletonistam Aleksandram Tretjakovam, kuriem iepriekš Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) bija piespriedusi mūža diskvalifikāciju no dalības olimpiskajās spēlēs, atjaunojot arī šo atlētu izcīnītos rezultātus 2014.gada Soču Olimpiādē.

(Papildināts viss teksts.)

CAS lēmums nozīmē, ka Latvijas skeletonistam Martinam Dukuram tomēr netiks piešķirta Soču olimpisko spēļu zelta medaļa, kuru saglabās Tretjakovs. Martins Dukurs Sočos palika otrais, kamēr viņa brālis Tomass ieņēma ceturto vietu, tagad netiekot pie bronzas.

Vēl 11 Krievijas sportistu apelācijas apmierinātas daļēji, kuru vidū ir arī bobslejisti Aleksandrs Zubkovs un Aleksandrs Kasjanovs. CAS norāda, ka šajos gadījumos SOK lēmumi paliek spēkā, līdz ar to viņiem Sočos izcīnītie rezultāti tiek anulēti, kas ļauj pie olimpiskā zelta tikt Latvijas bobsleja pilota Oskara Melbārža četriniekam, bet divniekos viņam ar Daumantu Dreiškenu izcīnīt bronzu.

Diskvalifikācijas atceltas arī Krievijas kamaniņu braucējiem Albertam Demčenko un Tatjanai Ivanovai, kas nozīmē, ka pie 2014.gada olimpisko spēļu sudraba godalgām komandu stafetē tomēr netiks Elīza Tīruma (tagad Cauce), Mārtiņš Rubenis un brāļu divnieks Andris un Juris Šici, kuri Sočos ieguva bronzu.

Diskvalifikācijas atceltas skeletonistiem Tretjakovam, Sergejam Čudinovam, Jeļenai Ņikitinai, Marijai Orlovai un Olgai Potiļicinai, distanču slēpotājiem Aleksandram Ļegkovam, Jevgēņijam Belovam, Maksimam Viļegžaņinam, Aleksejam Petuhovam, Ņikitam Krjukovam, Aleksandram Besmertniham, Jevgēņijai Šapovalovai un Natālijai Matvejevai. Tāpat sodi atcelti ātrslidotājiem Olgai Fatkuļinai, Aleksandram Rumjancevam, Ivanam Skobrevam, Artjomam Kuzņecovam, kamaniņu braucējiem Ivanovai un Demčenko un bobslejistiem Dmitrijam Truņenkovam, Aleksejam Ņegodailo, Olgai Stuļņevai, Ludmilai Udobkinai.

Diskvalifikāciju atcelšana nozīmē, ka šie sportisti teorētiski var piedalīties Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, kas tiks atklātas nākamajā piektdienā. Tiesa, viņiem vēl jāsaņem uzaicinājums no SOK.

CAS norāda, ka izskatot šo sportistu apelācijas, nav konstatēti pietiekami pierādījumi, lai uzskatītu, ka atlēti ir pārkāpuši antidopinga noteikumus.

Apelācijas iesniedza 42 Krievijas sportisti, bet izskatīti tika 39 gadījumi, jo vēl trīs lietas saistītas ar Krievijas biatlonistēm tiks skatītas vēlāk. CAS norāda, ka lietu izskatīšanā klātienē piedalījās 37 no 39 Krievijas sportistiem, sniedzot savus paskaidrojumus.

Savukārt tiem 11 sportistiem, kuru apelācijas tika apmierinātas daļēji, tiek atcelts mūža aizliegums piedalīties olimpiskajās spēlēs, taču viņi nedrīkstēs startēt vai būt oficiālas personas statusā Phjončhanas Olimpiādē.

Šajos gadījumos CAS konstatējusi, ka noticis antidopinga noteikumu pārkāpums, tāpēc SOK pieņemtie soda mēri atstājami spēkā un sportistiem piemērojamas diskvalifikācijas.

Bez Zubkova un Kasjanova diskvalifikācijas atstātas spēkā arī bobslejistiem Aleksejam Vojevodam, Aleksejam Puškarjovam un Iļviram Huzinam, distanču slēpotājām Jūlijai Ivanovai, Jūlijai Čekaļevai un Anastasijai Docenko, kā arī hokejistēm Gaļinai Skibai, Annai Šibanovai un Innai Djubanokai.

Apelācijas lietas izskatīja divas CAS arbitrāžas komisijas, kurās darbojās Kristofs Feders un Dirks Reiners Martenss no Vācijas, Hamids Garavi no Irānas un Mihaels Geistlingers no Austrijas.

Krievijas sportistu apelāciju izskatīšanu CAS sāka pagājušajā nedēļā Ženēvā, uzklausot liecības arī no bijušā Maskavas Antidopinga aģentūras vadītāja Grigorija Rodčenkova, kurš tagad slēpti spiests dzīvot ASV. Tāpat liecības sniedza Pasaules antidopinga aģentūras (WADA) izmeklēšanas komisijas vadītājs Ričards Maklarens, kura sastādītajā ziņojumā tika minēts par Krievijā izveidotu dopinga sistēmu, kā arī par krāpšanos ar dopinga analīzēm Soču olimpiskajās spēlēs.

CAS savā paziņojumā gan uzsver, ka tā izskatīja tikai katra sportista individuālu lietu, nevērtējot to, vai Soču olimpiskajās spēlēs notika krāpniecība ar dopinga analīzēm.

SOK par antidopinga pārkāpumiem 2014.gada Soču olimpiskajās spēlēs diskvalificējusi kopumā 43 Krievijas sportistus, kuriem jebkādā statusā bija liegta dalība arī gaidāmajā Phjončhanas Olimpiādē.

Kopumā Krievijas delegācijai, kas uzvarēja Soču olimpisko spēļu medaļu vērtējumā, tika atņemtas 13 no 33 iegūtajām godalgām, kas tai kopvērtējumā lika atkrist uz ceturto vietu aiz Norvēģijas, Kanādas un ASV.

SOK decembrī piesprieda diskvalifikāciju visai Krievijas Olimpiskajai komitejai, kas tai liegs piedalīties Phjončhanas olimpiskajās spēlēs. Tiesa, Krievijas sportisti varēs startēt zem neitrāla karoga, bet uz viņu formastērpiem būs uzraksts «Olympic Athlete from Russia» jeb «Olimpiskais sportists no Krievijas».