D.Dukurs: Krievijas dopinga sistēma izrādījusies spēcīgāka par WADA kodeksu

Sporta Arbitrāžas tiesa (CAS) nepietiekamu pierādījumu dēļ ceturtdien atcēla Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) piespriestās mūža diskvalifikācijas 28 no 39 Krievijas sportistiem, atjaunojot arī šo sportistu gūtos rezultātus Soču olimpiskajās spēlēs. Starp viņiem ir arī skeletonists Aleksandrs Tretjakovs, kurš 2014.gada Soču olimpiskajās spēlēs ieguva zeltu, kamēr otrais palika latvietis Martins Dukurs.

«Mēs šobrīd skatāmies uz priekšu. Kas ir bijis, tas ir bijis. Mums ir jauni uzdevumi. Neesmu lasījis CAS lēmumu, taču Krievija nu ir pierādījusi, ka valsts pārraudzīta dopinga sistēma ir spēcīgāka par Olimpisko hartu un WADA kodeksu. Viņi pierādīja, kurš ir stiprāks. Sports diez vai no tā iegūs, bet tāds ir CAS lēmums. Jādzīvo tālāk,» atzina brāļu Dukuru tēvs Dainis.

«Šī bija tā reize, kad visi varēja būt drosmīgāki. Piemēram, kā Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja (IPC). Šī būtu bijusi iespēja attīrīties,» pauda Dukurs. «Šis bija pierādījums tam, ja ir laba dopinga sistēma, tad, lūdzu, realizējiet to. Ja tas ir gudri un valstiski izdarīts, tam ir baigais spēks. Savukārt tādu vientuļnieku, kurš dopingu lieto savā nodabā, ātri vien noķertu.»

Latvijas skeletona komanda uz šomēnes gaidāmajām Phjončhanas olimpiskajām spēlēm dodas piektdien, bet Dukurs norādīja, ka viņam nav pamats apšaubīt šā gada Olimpiādes tīrību. «Šāda problēma bija iepriekšējās spēlēs, bet tas nenozīmē, ka šogad būs tāpat. Lai gan krieviem tagad ir iedots mājiens - veči, «rullējiet» tik uz priekšu!»

Vēl 11 Krievijas sportistu apelācijas apmierinātas daļēji, kuru vidū ir arī bobslejisti Aleksandrs Zubkovs un Aleksandrs Kasjanovs. CAS norāda, ka šajos gadījumos SOK lēmumi paliek spēkā, līdz ar to viņiem Sočos izcīnītie rezultāti tiek anulēti, kas ļauj pie olimpiskā zelta tikt Latvijas bobsleja pilota Oskara Melbārža četriniekam, bet divniekos viņam ar Daumantu Dreiškenu izcīnīt bronzu.

Tikmēr diskvalifikācijas atceltas arī Krievijas kamaniņu braucējiem Albertam Demčenko un Tatjanai Ivanovai, kas nozīmē, ka pie 2014.gada olimpisko spēļu sudraba godalgām komandu stafetē tomēr netiks Elīza Tīruma (tagad Cauce), Mārtiņš Rubenis un brāļu divnieks Andris un Juris Šici, kuri Sočos ieguva bronzu.

Diskvalifikācijas atceltas skeletonistiem Tretjakovam, Sergejam Čudinovam, Jeļenai Ņikitinai, Marijai Orlovai un Olgai Potiļicinai, distanču slēpotājiem Aleksandram Ļegkovam, Jevgēņijam Belovam, Maksimam Viļegžaņinam, Aleksejam Petuhovam, Ņikitam Krjukovam, Aleksandram Besmertniham, Jevgēņijai Šapovalovai un Natālijai Matvejevai.

Tāpat sodi atcelti ātrslidotājiem Olgai Fatkuļinai, Aleksandram Rumjancevam, Ivanam Skobrevam, Artjomam Kuzņecovam, kamaniņu braucējiem Ivanovai un Demčenko un bobslejistiem Dmitrijam Truņenkovam, Aleksejam Ņegodailo, Olgai Stuļņevai, Ludmilai Udobkinai.

CAS norāda, ka, izskatot šo sportistu apelācijas, nav konstatēti pietiekami pierādījumi, lai uzskatītu, ka atlēti ir pārkāpuši antidopinga noteikumus.

Apelācijas iesniedza 42 Krievijas sportisti, bet izskatīti tika 39 gadījumi, jo vēl trīs lietas, saistītas ar Krievijas biatlonistēm, tiks skatītas vēlāk. CAS norāda, ka lietu izskatīšanā klātienē piedalījās 37 no 39 Krievijas sportistiem, sniedzot savus paskaidrojumus.

Savukārt tiem 11 sportistiem, kuru apelācijas tika apmierinātas daļēji, tiek atcelts mūža aizliegums piedalīties olimpiskajās spēlēs, taču viņi nedrīkstēs startēt vai būt oficiālas personas statusā Phjončhanas Olimpiādē.

Šajos gadījumos CAS konstatējusi, ka noticis antidopinga noteikumu pārkāpums, tāpēc SOK pieņemtie soda mēri atstājami spēkā un sportistiem piemērojamas diskvalifikācijas.

Bez Zubkova un Kasjanova diskvalifikācijas atstātas spēkā arī bobslejistiem Aleksejam Vojevodam, Aleksejam Puškarjovam un Iļviram Huzinam, distanču slēpotājām Jūlijai Ivanovai, Jūlijai Čekaļevai un Anastasijai Docenko, kā arī hokejistēm Gaļinai Skibai, Annai Šibanovai un Innai Djubanokai.

Apelācijas lietas izskatīja divas CAS arbitrāžas komisijas, kurās darbojās Kristofs Feders un Dirks Reiners Martenss no Vācijas, Hamids Garavi no Irānas un Mihaels Geistlingers no Austrijas.

Kopumā Krievijas delegācijai, kas uzvarēja Soču olimpisko spēļu medaļu vērtējumā, tika atņemtas 13 no 33 iegūtajām godalgām, kas tai kopvērtējumā lika atkrist uz ceturto vietu aiz Norvēģijas, Kanādas un ASV. Tiesa, tagad tā atguvusi deviņas medaļas un atgriezusies pirmajā pozīcijā.

SOK decembrī piesprieda diskvalifikāciju visai Krievijas Olimpiskajai komitejai, kas tai liegs piedalīties Phjončhanas olimpiskajās spēlēs. Tiesa, Krievijas sportisti varēs startēt zem neitrāla karoga, bet uz viņu formastērpiem būs uzraksts «Olympic Athlete from Russia» jeb «Olimpiskais sportists no Krievijas».