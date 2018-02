Klāt olimpiskās spēles Phjončhanā. Aiziet, Latvija!

Latviju olimpiskajās spēlēs pārstāvēs 35 sportisti (bobsleja stūmējs Intars Dambis rezervē) deviņos sporta veidos, kas ir tikpat, cik pirms četriem gadiem Sočos. Tiesa, šoreiz jāiztiek bez nacionālās hokeja valstsvienības.

Aģentūra «Associated Press» (AP) Latvijai olimpiskajās spēlēs prognozē trīs medaļas. Līdzīgās domās ir bukmeikeri.

Divas medaļas AP Latvijai prognozē skeletona sacensībās vīriešiem. Sudrabs atvēlēts pēdējās desmitgades pasaulē labākajam skeletonistam Martinam Dukuram, bet bronza viņa vecākajam brālim Tomasam Dukuram.

Zelta medaļu aģentūra prognozē mājiniekam Sunbinam Junam, kurš šogad pirmoreiz kļuva par Pasaules kausa (PK) ieguvēju. Viņš izlaida pēdējo PK posmu Kēnigzsē, lai savās mājās pēc iespējas labāk sagatavotos tieši olimpiskajām spēlēm.

Pasaules kausa kopvērtējumā Tomass Dukurs šosezon izcīnīja trešo vietu, bet Martins ieņēma ceturto.

Tikmēr trešā medaļa Latvijai tiek prognozēta bobsleja četrinieku sacensībās, kurās sudrabs atvēlēts Oskara Ķibermaņa vadītajai ekipāžai.

Ķibermaņa kvartets PK sezonas kopvērtējumā četriniekos ierindojās vien septītajā vietā. Tiesa, viņam un Oskaram Melbārdim Phjončhanas trase ir samērā veiksmīga. Iepriekšējā sezonā Ķibermanis tur PK posmā divniekos izcīnīja sudrabu, bet četriniekos bronzu. Tikmēr Melbārža kvartets ieguva ceturto vietu.

«Protams, būšu apmierināts ar izcīnītu medaļu. Bet tas nav pašmērķis. Būšu apmierināts, ja līdz pēdējam braucienam piedalīsimies cīņā par medaļām. Gribas, lai būtu tieši cīņa. Negribas gan šobrīd neko apsolīt,» neilgi pirms došanās uz Phjončhanu sarunā ar TVNET norādīja bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis.

Latvija cīņā par augstu vietu iesaistīsies arī kamaniņu sporta stafetes komanda, kas allaž pieskaitāma favorītu pulkam. Taču pagaidām AP Latvijas komandu uz goda pjedestāla nenovieto. Vēl jāmin Andrejs Rastorgujevs, kurš, ja veiksies ugunslīnijā, var būt starp labākajiem biatlona disciplīnās. Solis trasē viņam ir viens no ātrākajiem.

Latvijas komandas vidējais vecums ir samazinājies līdz 26,7 gadiem, kas ir nedaudz mazāk kā vairākās iepriekšējās olimpiskajās spēlēs. Vecākais atlēts būs Tomass Dukurs (36 gadi), savukārt jaunākā ir 17 gadus vecā daiļslidotāja Diāna Ņikitina.

Pieredzes bagātākie sportisti, kuriem Phjončhanas Olimpiādes spēles būs ceturtās karjerā ir brāļi Dukuri un brāļi Šici, kā arī bobslejistam Daumantam Dreiškenam. Savukārt trešās olimpiskās spēles būs Haraldam Silovam, Andrejam Rastorgujevam, Ināram Kivleniekam, Oskaram Gudramovičam, Pēterim Kalniņam, Oskaram Melbārdim un Kristapam Zvejniekam. Mūsu komandas 14 sportistiem šīs olimpiskās spēles būs pirmās viņu mūžā (Oskars Muižnieks, Artūrs Dārznieks, Kristers Aparjods, Kendija Aparjode, Matīss Miknis, Jānis Jansons, Roberts Jānis Zvejnieks, Diāna Ņikitina, Deniss Vasiļjevs, Patrīcija Eiduka, Inga Paškovska un Indulis Bikše).

Latvijas komandā būs pārstāvētas sešas ģimenes

Skeletonisti brāļi Martins un Tomass Dukuri ar treneri un tēvu Daini Dukuru

Kamaniņu braucēji brāļi Andris un Juris Šici

Kamaniņu braucēji brālis un māsa – Kristers un Kendija Aparjodi

Kamaniņu braucēja Elīza Cauce ar māsu un treneri Maiju Tīrumu

Slēpotāja Patrīcija Eiduka un treneris, tētis Ingus Eiduks

Slēpotājs Indulis Bikše un treneris, tētis Zintis Bikše

Phjončhanas olimpiskajās spēlēs kā pirmie Latvijas komandas pārstāvji uz startu 10. februārī dosies mūsu kamaniņu braucēji Inārs Kivlenieks, Kristers Aparjods, Artūrs Dārznieks, biatloniste Baiba Bendika un viens no mūsu šortrekistiem Roberto Puķītis vai Roberts Jānis Zvejnieks.

Savukārt Olimpisko spēļu pēdējā dienā starts bobsleja četrinieku ekipāžām ar Oskaru Melbārdi un Oskaru Ķibermani priekšgalā.

Kopumā spēlēs tiks pārstāvētas 92 valstu komandas, tiks sadalīti 102 medaļu komplekti 15 sporta veidos. Phjončhanā piedalīsies gandrīz 3000 sportistu.

Jau ilgāku laiku turpinās dopinga sāga saistībā ar Krievijas sportistiem. Liela daļa no viņiem saņēmuši Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) diskvalifikācijas, kuras krievu sportisti pārsūdzējuši Sporta arbitrāžas tiesā (CAS). Krievijas Olimpiskajai komitejai ir liegta dalība olimpiskajās spēlēs, bet šīs valsts tīrie sportisti varēs startēt Phjončhanā, kur uz viņu formastērpiem būs uzraksts «Olympic Athlete from Russia» jeb «Olimpiskais sportists no Krievijas».

Latvijas komandas sastāvs Phjončhanas olimpiskajām spēlēm

Ātrslidošana: Haralds Silovs;

Biatlons: Andrejs Rastorgujevs, Oskars Muižnieks, Baiba Bendika;

Bobslejs: Oskars Melbārdis, Daumants Dreiškens, Arvis Vilkaste, Jānis Strenga, Oskars Ķibermanis, Jānis Jansons, Helvijs Lūsis, Matīss Miknis, Intars Dambis (rezervists);

Daiļslidošana: Deniss Vasiļjevs, Diāna Ņikitina;

Distanču slēpošana: Patrīcija Eiduka, Indulis Bikše, Inga Paškovska;

Kalnu slēpošana: Kristaps Zvejnieks, Lelde Gasūna;

Kamaniņu sports: Elīza Cauce, Ulla Zirne, Kendija Aparjode, Inārs Kivlenieks, Kristers Aparjods, Artūrs Dārznieks, Juris Šics, Andris Šics, Oskars Gudramovičs, Pēteris Kalniņš;

Skeletons: Martins Dukurs, Tomass Dukurs, Lelde Priedulēna;

Šorttreks: Roberts Zvejnieks, Roberto Puķītis.

Olimpiskās spēles Dienvidkorejā notiks no 9. līdz 25. februārim.