Krāšņi atklātas XXIII Ziemas olimpiskās spēles Phjončhanā

Atklāšanas gājienā Latvijas delegācija stadionā iesoļoja pusdivos pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Valsts karogu nesa pieredzējušais bobsleja stūmējs Daumants Dreiškens.

Olimpisko uguni stadionā iededza leģendārā Dienvidkorejas daiļslidotāja Juna Kima. Uguns degs līdz pat noslēguma ceremonijai.

2010.gadā Vankūverā Kima kļuva par olimpisko čempioni un parādīja pārliecinošāko sniegumu arī pēc četriem gadiem Sočos, tomēr tiesneši toreiz strīdīgi uzvaru piešķīra mājiniecei Adelīnai Sotņikovai.

Pirms tam līdz Kimai lāpu nogādāja divas dāmu hokejistes, no kurām viena bija no Dienvidkorejas, bet otra no Ziemeļkorejas. Kā zināms, olimpiskajās spēlēs dāmu hokeja turnīrā piedalīsies vienota Korejas komanda.

Līdz pat pēdējam brīdim organizatoriem izdevās noslēpt, kas iedegs Olimpisko lāpu, un tas nekur tā arī neizskanēja.

Olimpisko spēļu lāpa tika iedegta pagājušā gada 24.oktobrī. Nākamo nedēļu tā ceļoja pa Grieķiju, bet pēc tam tika nogādāta Dienvidkorejā, kur to 100 dienu laikā nesa apmēram 7500 lāpneši.

Atklāšanas ceremonijas pirmajā daļā pieci bērni devās ekskursijā pa Dienvidkorejas vēsturi, bet otrajā daļā tika apskatīta tehnoloģiskā nākotne.

Kaut bija bailes, ka olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija norisināties lielā salā, ceremonijas laikā sacensību vietā bija aptuveni nulle grādu.

Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) prezidents Tomass Bahs atklāšanas ceremonijā īpaši aicināja sportistus «palikt tīriem».

«Jūs varat pa īstam izbaudīt olimpisko sniegumu vien tad, ja cienīsiet noteikumus un paliksiet tīri. Vienīgi tad jūsu mūža atmiņas būs cienījama olimpieša atmiņas,» paudis Bahs.

Televīzijas kameru redzeslokā īpaši nokļuva Dienvidkorejas prezidenta rokasspiediens ar Ziemeļkorejas diktatora Kima Čenuna māsu Kimu Jočenu.

Dopinga skandālu dēļ no dalības olimpiskajās spēlēs ir diskvalificēta Krievija un šīs valsts sportisti atklāšanas ceremonijā iznāca zem olimpiskā karoga, ko nesa kāda no sacensību brīvprātīgajām.

Latviju olimpiskajās spēlēs pārstāvēs 35 sportisti (bobsleja stūmējs Intars Dambis rezervē) deviņos sporta veidos, kas ir tikpat, cik pirms četriem gadiem Sočos. Tiesa, šoreiz jāiztiek bez nacionālās hokeja valstsvienības.

Phjončhanas olimpiskajās spēlēs kā pirmie Latvijas komandas pārstāvji uz startu 10. februārī dosies mūsu kamaniņu braucēji Inārs Kivlenieks, Kristers Aparjods, Artūrs Dārznieks, biatloniste Baiba Bendika un viens no mūsu šortrekistiem Roberto Puķītis vai Roberts Jānis Zvejnieks.

Kopumā spēlēs tiks pārstāvētas 92 valstu komandas, tiks sadalīti 102 medaļu komplekti 15 sporta veidos. Phjončhanā piedalīsies gandrīz 3000 sportistu.

Jau ilgāku laiku turpinās dopinga sāga saistībā ar Krievijas sportistiem. Liela daļa no viņiem saņēmuši Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) diskvalifikācijas, kuras krievu sportisti pārsūdzējuši Sporta arbitrāžas tiesā (CAS). Krievijas Olimpiskajai komitejai ir liegta dalība olimpiskajās spēlēs, bet šīs valsts tīrie sportisti varēs startēt Phjončhanā, kur uz viņu formastērpiem būs uzraksts «Olympic Athlete from Russia» jeb «olimpiskais sportists no Krievijas».

Latvijas komandas sastāvs Phjončhanas olimpiskajām spēlēm

Ātrslidošana: Haralds Silovs.

Biatlons: Andrejs Rastorgujevs, Oskars Muižnieks, Baiba Bendika.

Bobslejs: Oskars Melbārdis, Daumants Dreiškens, Arvis Vilkaste, Jānis Strenga, Oskars Ķibermanis, Jānis Jansons, Helvijs Lūsis, Matīss Miknis, Intars Dambis (rezervists).

Daiļslidošana: Deniss Vasiļjevs, Diāna Ņikitina.

Distanču slēpošana: Patrīcija Eiduka, Indulis Bikše, Inga Paškovska.

Kalnu slēpošana: Kristaps Zvejnieks, Lelde Gasūna.

Kamaniņu sports: Elīza Cauce, Ulla Zirne, Kendija Aparjode, Inārs Kivlenieks, Kristers Aparjods, Artūrs Dārznieks, Juris Šics, Andris Šics, Oskars Gudramovičs, Pēteris Kalniņš.

Skeletons: Martins Dukurs, Tomass Dukurs, Lelde Priedulēna.

Šorttreks: Roberts Zvejnieks, Roberto Puķītis.

Olimpiskās spēles Dienvidkorejā notiks no 9. līdz 25. februārim.

A post shared by Christian Klaue (@christianklaue) on Feb 9, 2018 at 2:39am PST

We're getting ready for the #PyeongChang2018 opening ceremony. And there will be a hockey player bearing a flag. Guess who! pic.twitter.com/NmqP3VGZyB— IIHF (@IIHFHockey) February 9, 2018

We are so excited to be here with you tonight #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/LV538XS1wm— Olympics (@Olympics) February 9, 2018

A post shared by Janis Jansons (@janisjansons) on Feb 9, 2018 at 3:35am PST

Kā SOK vajadzēja rīkoties ar Krievijas izlasi?— Valdis Valters (@GeneralisLV) February 9, 2018