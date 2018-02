Brāļi Šici iekļūst olimpiskajā sešiniekā; Bendikai un Gasūnai atcelti starti

«Brīdis, kad viņi atceļ sacīksti un redzi laimīgus biatlonistus olimpiskajā ciematā,» sociālajos tīklos pauda Baiba Bendika, norādot, ka šodien būtu bijusi loterija, bet viņa ir par godīgu cīņu.

That moment when they cancel the race and you see happy biathletes sliding through the Olympic village! #nolottery #fairplay @IBU_WC 👌— Baiba Bendika (@biathleteLV) February 14, 2018