Olimpiskā dienasgrāmata: Tik tuvu medaļai!

Silovs ātrslidošanas sacensībās parūpējās par lielisku sniegumu. Kā viņš pats teica, pāris dienas pirms sacensībām viņš nemaz neesot juties diez ko labi, tomēr tieši šodien pašsajūta atgriezusies. Zīmīgi, ka Silova trenere pirms sacensībām nosapņojusi, ka sportists Olimpiādē izcīnīs ceturto vietu. Jācer, ka viņa turpinās sapņot tikpat pozitīvus sapņus, un varbūt to darīs arī par medaļām.

Latvijas ātrslidotājam otrdien gūtais panākums ir ļoti emocionāls, jo 2016.gada izskaņā aizsaulē pēc cīņas ar ļaundabīgu audzēju aizgāja viņa brālis, bet pats Silovs iepriekš nenoliedza, ka startu olimpiskajās spēlēs velta tieši viņam.

Pats Silovs pēc sacensībām bija ļoti apmierināts, lai gan ceturtā vieta sportā bieži vien tiek uzskatīta par neveiksmīgu, jo ir uzreiz aiz goda pjedestāla. Latvieti no bronzas šķīra 0,32 sekundes, bet viņam tik labu rezultātu noteikti palīdzēja uzrādīt skrējiena pārinieks Minsoks Kims no Dienvidkorejas, kurš distances otrajā pusē konkurentu apsteidza un ieguva bronzu. Ātrslidošanas aplī uz starta katrā skrējienā dodas divi sportisti, bet viņu sasniegtie rezultāti tiek skaitīti kopējā ieskaitē. Līdz ar to, ja tev skrējienā tiek ielozēts spēcīgs pārinieks, tad ir labas izredzes sasniegt atzīstamu rezultātu, jo vienkārši vēlies viņam dzīties pakaļ un konkurēt. Tas uz priekšu dzen abus ātrslidotājus.

Ātrslidotājs Haralds Silovs par ceturto vietu Olimpiādē bija ļoti apmierināts. Tas pagaidām ir Latvijas labākais rezultāts šajās olimpiskajās spēlēs. Viņam priekšā vēl sacensības 1000 metros un masu startā #PyeongChang2018 pic.twitter.com/dcdeeem2MB— Almants Poikāns (@apoikans) February 13, 2018

Tiesa, mikszonā Latvijas žurnālistiem olimpisko spēļu rīkotāji lika justies nedaudz nevērtīgiem, jo, gaidot Silovu, tikām norīkoti pašās tās beigās, kamēr šī sporta veida vadošo valstu mediju pārstāvji varēja justies īpašāki.

Jāsaka, ka slidošanas sporta veidi Dienvidkorejā ir topā. Iepriekš sūdzējos, ka šeit biatlonu apmeklē salīdzinoši maz skatītāju, lai gan Eiropā tas ir ļoti iecienīts ziemas sporta veids. Protams, dažu varbūt aizbiedēja skarbie laikapstākļi, bet nav noslēpums, ka korejiešiem labāki sasniegumi jau izsenis bijuši ātrslidošanā un šorttrekā. Ja ātrslidotājiem šajā Olimpiādē atvēlēta halle ar mazāku ietilpību, tad šorttrekā jau ir cits stāsts – šīs sacensības notiek Kanninas ledus arēnā, kas spēj uzņemt pat 12 000 cilvēku. Lieki piebilst, ka pat uz priekšsacīkstēm tā bija diezgan pilna un dienvidkorejieši uz katru savējā startu parūpējās par pamatīgām ovācijām. Atmosfēra kā hokejā.

Šorttrekā piedalījās arī Latvijas sportisti, turklāt darīja to sekmīgi, jo ceturtdaļfinālu 1000 metru distancē droši sasniedza mūsu sprinteris Roberts Zvejnieks un Roberto Puķītis, kura priekšskrējienā gan neiztika bez drāmas. Viņš piedzīvoja diezgan sāpīgu kritienu, kurā gan krita uzreiz trīs slidotāji, bet pēcāk diskvalificēts tika olimpiskais atlēts no Krievijas Pāvels Sitņikovs. Savukārt pārskrējienā latvietis pacietīgi nosargāja otro vietu un sasniedza ceturtdaļfinālu.

Atšķirībā no biatlona ar šorttreka apmeklējumu Phjončhanā problēmu nav. #PyeongChang2018 pic.twitter.com/j32a67yYA8— Almants Poikāns (@apoikans) February 13, 2018

Dramatisku notikumu netrūka arī Zvejnieka skrējienā, kurš gan savā priekšbraucienā bija pēdējais starp četriem dalībniekiem, tomēr viņu neatļauti apdzina ķīnietis Žeņs Dzivei, kurš vēlāk tika diskvalificēts, bet ceturtdaļfināla dalībnieku lokā tika iekļauts tieši latvietis.

Zvejnieks pēc sacensībām neslēpa gandarījumu par šādu tiesnešu lēmumu, bet par savu kroņa disciplīnu viņš tomēr nosauca 500 metrus, jo latvietis sevi uzskata par sprinteri.

Sacensības otrdien noslēdza sieviešu kamaniņu braucējas, bet nevienai no viņām neizdevās sasniegt labāko desmitnieku. Zirne pēc sekmīgas pirmās dienas, kad bija astotā, kļūdījās trešajā braucienā un summā bija spiesta samierināties ar 12.vietu, kamēr pieredzējusī Elīza Cauce bija četras pozīcijas zemāk. Savukārt debitante Kendija Aparjode olimpiskajās spēlēs ierindojās 23.vietā. Zirne pēc sacensībām nebija apmierināta ar savu rezultātu, tomēr sportiste nenoliedza, ka Phjončhanas trase joprojām ir viena no viņas iecienītākajām.

Phončhana otrdien bija parūpējusies par teju teicamiem laikapstākļiem, ja salīdzina ar iepriekšējām dienām. Nedaudz jau kaitinošais vējš bija pierimis, turklāt gaisa temperatūra bija jau patīkamāka, lai gan sajūta vēl joprojām bija tāda ziemīga.

Patīkamie laikapstākļi ļāva beidzot norisināties kalnu slēpošanas sacensībām, uz starta pirmo reizi šajā Olimpiādē dodoties arī Kristapam Zvejniekam.

Viņš Alpu kombinācijā izcīnīja augsto 26.vietu, kas kalnu slēpotājiem olimpiskajās spēlēs ir atkārtots rekords. Pirms 16 gadiem Soltleiksitijas Olimpiādē šādu pašu pozīciju slalomā ieguva Ivars Ciaguns.

Pats Zvejnieks pēc sacensībām Alpu kombinācijā gan nebija pārāk apmierināts ar savu sniegumu, uzskatot, ka vismaz slaloma disciplīnā varējis nobraukt labāk un varbūt pacelties vēl par kādu vietu.

Lai arī Kristaps Zvejnieks ar izcīnītu 26.vietu Alpu kombinācijā uzstādīja jaunu personīgo un atkārtoja Latvijas rekordu olimpiskajās spēlēs (kalnu slēpošanā), ar rezultātu apmierināts līdz galam viņš nav. Slalomā varējis nobraukt labāk pic.twitter.com/UD1NgV3vgc— Almants Poikāns (@apoikans) February 13, 2018

Olimpiskajās spēlēs piedalās visi labākie atlēti, un arī Latvijas žurnālistiem otrdien kalnu slēpošanas sacensībās bija iespēja vērot šī sporta veida spicākos «dūžus». Izdevās piedzīvot pat vēsturisku brīdi, jo pirmo reizi pie Olimpiādes zelta medaļas tika titulētais austriešu slēpotājs Marsels Hiršers, kurš ir seškārtējs pasaules čempions.

Otrdien olimpiskajās spēlēs startēja arī Latvijas distanču slēpotāji, kuri sprintā gan ar augstvērtīgiem sasniegumiem neizcēlās – debitanti Patrīcija Eiduka un Indulis Bikše ieņēma attiecīgi 62. un 64.pozīciju.

Rītdien Latvija potenciāli var paspēkoties par vēl vienu medaļu, jo kamaniņu divnieku sacensības aizvadīs brāļi Andris un Juris Šici, kamēr biatloniste Baiba Bendika sacentīsies 15 kilometru klasikā. Savukārt dienas pirmajā daļā sacensības slalomā gatavojas aizvadīt arī kalnu slēpotāja Lelde Gasūna. Tiesa, šīs sacensības ir zem lielas jautājuma zīmes, jo trešdien atkal tiek solīts stiprs vējš, tāpēc tās varētu nenotikt.