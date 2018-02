M.Dukurs trešajā vietā pēc otrā brauciena; Juns ieliek pamatus zelta medaļai

Latvijas skeletonisti Martins un Tomass Dukuri pēc Phjončhanas olimpisko spēļu otrā brauciena ceturtdien atrodas attiecīgi 3. no 5. vietā, kamēr pārliecinošs līderis ir mājinieku cerība Sunbins Juns.

Pēc pirmā brauciena M.Dukurs bija dalītā 5. vietā, jo pieļāva kļūdas, savukārt otrajā braucienā viņš uzrādīja otru labāko rezultātu, kas summā ļāva pakāpties uz 3. pozīciju.

Tikmēr T.Dukurs pēc pirmā starta bija 7., bet otrajā arī brauca labāk, pirms pēdējiem diviem braucieniem, kas notiks piektdien, atrodoties 5. vietā.

Tikmēr pārliecinošs līderis ir Juns, kurš abos braucienos laboja trases rekordu, pēc sacensību pusceļa tuvāko sekotāju Ņikitu Tregubovu, kurš pārstāv olimpiskos sportistus no Krievijas, pārspējot par iespaidīgajām 0,74 sekundēm.

Savukārt M.Dukurs līderim zaudē 0,88 sekundes, bet T.Dukurs atpaliek vēl par 0,23 sekundēm.

Pa vidu abiem brāļiem iespraucies Lielbritānijas pārstāvis Dominiks Pārsons, kurš Martinam zaudē tikai 0,03 sekundes. Tieši Pārsons, kuram ar viduvēju startu tomēr izdevās veikt divus ļoti labus braucienus, pēc pirmā brauciena ar M.Dukuru dalīja piekto vietu.

Otro braucienu neveiksmīgi veica vācietis Aksels Jungks, kurš pēc pirmā brauciena bija trešais, taču pēc tam rupji kļūdījās, noslīdot uz septīto pozīciju.

Tāpat negaidīti ieņemto ceturto vietu pēc pirmā brauciena zaudēja mājinieks Džisū Kims, kurš pēc ceturtdienas startiem ir sestais, T.Dukuram zaudējot 0,20 sekundes.

M.Dukurs otrajā braucienā braucienā uzrādīja otro labāko rezultātu (50,38), kamēr T.Dukurs bija piektais ātrākais. Savukārt favorīts Juns veica vēl vienu teicamu braucienu, šoreiz trases rekordu labojot gan startā (4,59), gan braucienā (50,07).

Sacensību trešais un ceturtais brauciens tiks aizvadīts piektdien, noskaidrojot Phjončhanas olimpisko spēļu medaļniekus.

Brāļi Dukuri pirmo braucienu veica ar nelielām kļūdām, tās pieļaujot pēc devītās virāžas, jo nācās koriģēt savas kamanas, kas tobrīd viņiem liedza pēc pirmā brauciena būt labāko trijniekā.

Pārliecinošs līderis bija dienvidkorejietis Juns, kurš finišu sasniedza 50,28 sekundēs, labojot pērn Martina Dukura uzstādīto Phjončhanas trases rekordu (50,64).

Tikmēr otro vietu ieņēma Tregubovs, kurš līderim zaudēja 0,31 sekundi, bet trešais bija vācietis Jungks, kurš bija vēl par 0,18 sekundēm lēnāks.

Savukārt uzreiz aiz pirmā trijnieka negaidīti bija vēl viens mājinieks Džisū Kims, kuram bija vien 23.starta numurs, taču korejietis ar labu startu tobrīd spēja iespraukties labāko četriniekā.

Tikmēr Martins Dukurs un britu sportists Dominiks Pērsons pirmo braucienu veica ar identisku rezultātu 50,85 sekundes, ieņemot dalītu piekto vietu, kamēr viņiem vēl trīs sekundes simtdaļas zaudēja Tomass Dukurs, kurš bija septītais.

No trešās vietas M.Dukurs un Pērsons pēc pirmā brauciena atpalika 0,08 sekundes.

Abiem brāļiem šīs ir ceturtās un, iespējams, arī pēdējās olimpiskās spēles karjerā. Tomass Dukurs startēja jau 2002.gada olimpiskajās spēlēs Soltleiksitijā, kur izcīnīja 21.vietu, bet četrus gadus vēlāk Martins Dukurs Turīnā bija septītais. Nākamajās divās olimpiskajās spēlēs Vankūverā un Sočos Martins Dukurs izcīnīja sudraba godalgas, kamēr Tomass palika uzreiz aiz goda pjedestāla.

Pēc tam, kad Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) diskvalificēja Sočos zeltu izcīnījušo krievu Aleksandru Tretjakovu, bija pamatotas cerības, ka par 2014.gada olimpisko spēļu čempionu skeletonā kļūs Martins Dukurs, bet viņa brālis Tomass iegūs bronzu.

Tomēr Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) noraidīja vairāku Krievijas sportistu, tajā skaitā arī Tretjakova, diskvalifikācijas, līdz ar to Soču olimpisko spēļu pjedestāls vismaz pagaidām ir nemainīgs. Tiesa, Tretjakovs nesaņēma ielūgumu startam šajā Olimpiādē, tāpēc Phjončhanā nestartē.

Pašlaik 33 gadus vecais Martins Dukurs ir planētas titulētākais skeletonists. Martins Dukurs decembra vidū devīto reizi pēc kārtas kļuva par Eiropas čempionu un sasniedza 50 uzvaru robežu Pasaules kausā. Pērn viņš piekto reizi karjerā tika kronēts par pasaules čempionu, bet olimpiskajā gadā planētas meistarsacīkstes skeletonā netiek aizvadītas.

Pasaules kausa kopvērtējumā M.Dukurs bija triumfējis katru reizi kopš 2010.gada un ir pārliecinošs rekordists. Piecas reizes Pasaules kausu ieguva austrietis Kristians Auers, bet neviens cits to nav ieguvis vairāk par divām reizēm. Šosezon viņam triumfs Pasaules kausa kopvērtējumā gāja secen, jo pēdējā posmā sacensību laikā viņš tika diskvalificēts no iepriekšējā etapa. Līdz ar to pirmo reizi karjerā Pasaules kausa kopvērtējumā uzvarēja Sunbins Juns, kurš tiek uzskatīts par šo olimpisko spēļu favorītu.

Piektdien sacensības skeletonā sāks dāmas, kur dalībnieču vidū būs Lelde Priedulēna, medaļu ieguvējas noskaidrojot sestdien.

Latvijas delegāciju šajā Olimpiādē pārstāv 34 sportisti, bet bobsleja stūmējs Intars Dambis sastāvā iekļauts kā rezervists. Latvija būs pārstāvēta deviņos sporta veidos, bet komandā iekļauti 14 olimpiskie debitanti.