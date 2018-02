Sāpīgi... brāļi Dukuri olimpiskajās spēlēs Phjončhanā paliek bez medaļām

M.Dukurs bija tuvu tam, lai izcīnītu savu trešo olimpisko godalgu, jo pirms pēdējā brauciena bija otrais, taču pēdējā startā jau trases augšdaļā pieļāva kļūdu, pēc tam neprecīzi braucot arī beigu daļā, līdz ar to zaudējot vietu uz goda pjedestāla.

Sacensībās triumfēja mājinieku favorīts Sunbins Juns, kurš izcīnīja ļoti pārliecinošu uzvaru. Četru braucienu summā Juns finišēja pēc trim minūtēm un 20,55 sekundēm, aiz sevis atstājot olimpisko sportistu no Krievijas Ņikitu Tregubovu, kurš bija par 1,63 sekundēm lēnāks.

Savukārt bronzu izcīnīja Lielbritānijas sportists Dominiks Pārsons, kurš arī pēdējā braucienā pieļāva kļūdas, tomēr spēja nosargāt trešo pozīciju, summā Junam zaudējot 1,65 sekundes.

Savukārt Martins Dukurs no trešās vietas atpalika par 0,11 sekundēm, bet Tomass Dukurs bija vēl par 0,43 sekundēm lēnāks.

Martins Dukurs līdz ar to nespēja atkārtot savu sasniegto 2010. gada Vankūveras un 2014. gada Soču olimpiskajās spēlēs, kad izcīnīja sudraba medaļas, toreiz piekāpjoties tikai mājiniekiem, Kanādā zaudējot Džonam Montgomerijam, bet Krievijā piekāpjoties Aleksandram Tretjakovam.

Pirms pēdējā brauciena Martins Dukurs līderim zaudēja 1,02 sekundes, savukārt trešajā vietā esošo Pārsonu apsteidza par četrām sekundes simtdaļām, kamēr Tregubovs, kurš trešaja braucienā pieļāva kļūdas, noslīdot uz ceturto vietu, bija vēl trīs simtdaļu attālumā.

Noslēdzošajā startā Tregubovs nobrauca bez kļūdām, kas viņam ļāva vispirms apsteigt Pārsonu, bet pēc tam arī M.Dukuru.

Latvietis kļūdījās trases augšdaļā, kur kamanas nedaudz sagriezās. Tobrīd M.Dukurs vēl bija priekšā konkurentiem, taču ātrums nebija tik liels, piedevām trases lejasdaļā vēlreiz nācās koriģēt kamanas, kā rezultātā viņš braucienā palika vien piektais, tajā 0,20 sekundes zaudējot Tregubovam, bet 0,15 sekundes Pārsonam, abiem piekāpjoties arī summā.

Tikmēr T.Dukurs savu pēdējo braucienu atkal veica stabili, tomēr viņam pakāpties augstāk par piekto vietu lielu izredžu nebija.

Arī sacensību otrajā dienā dominēja Juns, kurš pēdējā braucienā vēlreiz laboja sev piedrošo trases rekordu. Juns olimpisko spēļu saimniecei Dienvidkorejai izcīnīja otro zelta medaļu šajā Olimpiādē.

Dienas pirmajā startā, kurš sacensību ieskaitē bija trešais, M.Dukurs no trešās vietas pakāpās uz otro, zaudējot tikai Junam, bet pārspējot kļūdu pieļāvušo Tregubovu, kā arī Pārsonu.

M​artins Dukurs: Šobrīd domāju, ka šī bija mana pēdējā sezona https://t.co/WUGOJvmT81 pic.twitter.com/ehNz4oqs7T— TVNET Sports (@SportsTVNET) February 16, 2018

Tomass Dukurs apsver iespēju turpināt karjeru https://t.co/NyQUXcckaY pic.twitter.com/eKGYQaCIU2— TVNET Sports (@SportsTVNET) February 16, 2018

Brāļiem Dukuriem šīs bija ceturtās un, ļoti iespējams, arī pēdējās olimpiskās spēles karjerā. Tomass Dukurs startēja jau 2002.gada olimpiskajās spēlēs Soltleiksitijā, kur izcīnīja 21.vietu, bet četrus gadus vēlāk Martins Dukurs Turīnā bija septītais. Nākamajās divās olimpiskajās spēlēs Vankūverā un Sočos Martins Dukurs izcīnīja sudraba godalgas, kamēr Tomass palika uzreiz aiz goda pjedestāla.

Pēc tam, kad Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) diskvalificēja Sočos zeltu izcīnījušo krievu Aleksandru Tretjakovu, bija pamatotas cerības, ka par 2014.gada olimpisko spēļu čempionu skeletonā kļūs Martins Dukurs, bet viņa brālis Tomass iegūs bronzu.

Tomēr Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) noraidīja vairāku Krievijas sportistu, tajā skaitā arī Tretjakova, diskvalifikācijas, līdz ar to Soču olimpisko spēļu pjedestāls vismaz pagaidām ir nemainīgs. Tiesa, Tretjakovs nesaņēma ielūgumu startam šajā Olimpiādē, tāpēc Phjončhanā nestartē.

Pašlaik 33 gadus vecais Martins Dukurs ir planētas titulētākais skeletonists. Viņš decembra vidū devīto reizi pēc kārtas kļuva par Eiropas čempionu un sasniedza 50 uzvaru robežu Pasaules kausā. Pērn viņš piekto reizi karjerā tika kronēts par pasaules čempionu, bet olimpiskajā gadā planētas meistarsacīkstes skeletonā netiek aizvadītas.

Pasaules kausa kopvērtējumā Martins Dukurs bija triumfējis katru reizi kopš 2010.gada un ir pārliecinošs rekordists. Piecas reizes Pasaules kausu ieguva austrietis Kristians Auers, bet neviens cits to nav ieguvis vairāk par divām reizēm. Šosezon viņam triumfs Pasaules kausa kopvērtējumā gāja secen, jo pēdējā posmā sacensību laikā viņš tika diskvalificēts no iepriekšējā etapa. Līdz ar to pirmo reizi karjerā Pasaules kausa kopvērtējumā uzvarēja Juns.

Piektdien sacensības skeletonā sāks arī dāmas, kur dalībnieču vidū būs Lelde Priedulēna. Pirmo braucienu viņa aizvadīs plkst.13.20 pēc Latvijas laika, bet otrajam starts tiks dots stundu vēlāk, savukārt medaļu ieguvējas noskaidrosies sestdien.

Latvijas delegāciju šajā Olimpiādē pārstāv 34 sportisti, bet bobsleja stūmējs Intars Dambis sastāvā iekļauts kā rezervists. Latvija būs pārstāvēta deviņos sporta veidos, bet komandā iekļauti 14 olimpiskie debitanti.