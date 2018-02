Martins Dukurs: Šobrīd domāju, ka šī bija mana pēdējā sezona

Planētas titulētākais skeletonists Dukurs piektdien pieļāva rupjas kļūdas pēdējā braucienā un palika bez medaļas, sacensības noslēdzot ceturtajā vietā, kamēr viņa brālis Tomass Dukurs ieņēma piekto vietu.

Dukurs bija tuvu tam, lai izcīnītu savu trešo olimpisko godalgu, jo pirms pēdējā brauciena bija otrais, taču pēdējā startā jau trases augšdaļā pieļāva kļūdu, līdz ar to zaudējot vietu uz goda pjedestāla.

«Sāpīga diena un sāpīgs brauciens, varbūt pat viens no sāpīgākajiem braucieniem manā sportiskajā karjerā. Likās, ka nupat nupat viss ir rokā, jo pēc neveiksmīga pirmā brauciena nākamajos divos ķēru visus rokā, atgriezās pārliecība,» pēc sacensībām žurnālistiem sacīja Dukurs.

«Pēdējās virāžās man pa lielam bija skaidrs, ka tur nekā nebūs, lai gan, protams, lejā naivi cerēju ieraudzīt uz tablo, ka esmu otrais, bet nekā,» atzina sarūgtinātais skeletonists.

Kļūdu viņš pieļāva jau trases augšdaļā, kad otrajā virāžā iegāja ar nepareizu trajektoriju, bet tālākais jau bija šīs neprecizitātes sekas.

«Kļūdījos augšā, to jau visi varēja redzēt. Tālāk jau viss bija kā kāršu namiņš, vienkārši trīs četras virāžās lasi tikai kļūdas un netiec atpakaļ ritmā, saprotot, ka tas viss maksā laiku. Nedabūju izlabot kādu piecu sešu virāžu ķēdi, taču var teikt, ka pie visa vainīga bija otrās viržās trajektorija, kur desmit centimetri maina ļoti daudz. Līdzīgi es izbraucu arī pirmajā braucienā,» norādīja Dukurs.

Līdzīgi viņš kļūdījies arī vienā no pirmajiem treniņbraucieniem. «Nekad nedomāju, ka tas var notikt sacensībās. Var nesanākt viena vieta, bet četras pēc kārtas. Es jau no otrās viržās iznācu ne tā, kā vajadzēja, līdz ar to nākamajās viržās neiegāju kā vajadzēja,» skaidroja.

Dukurs neslēpa, ka pēc sacensībām ir ļoti sarūgtināts, pēc finiša sev pārmetot kļūdas.

«Ko darīt, paies laiks, varbūt citas domas atnāks. Likās, ka sev nepiedošu tādas kļūdas. Tik ilgi un smagi bija strādāts. Četri gadi, ej uz priekšu ar vienu domu un mērķi, bet tāds tas sports ir. Brīžiem ļoti nežēlīgs,» atzina Dukurs.

Vaicāts, vai viņam šī bijusi pēdējā sezona kā sportistam, Dukurs teica, ka, visticamāk, jā.

«Šobrīd es saku, ka jā. Nezinu. Vēl mājās patestēšu vienas jaunas kamanas. Tīri intereses pēc. Par nākotni pagaidām nevēlos neko teikt, jo neesmu par to domājis, taču domāju, ka pietiks. Lai turpinātu, ir jāsaprot, kāds ir mērķis, jāsaprot, ko grib, ko var,» norādīja Dukurs, gan piebilstot, ka sagatvoties nākamajām olimpiskajām spēlēm, kuru laikā viņam būs 37 gadi, fiziski var, ko Phjončhanā pierādīja viņa brālis.