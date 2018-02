Kad pēdējā vieta ir kā liela uzvara

43 gadus vecais Madraso iepriekš nodarbojās ar skriešanu un triatlonu. Tikai pirms gada viņš iemācījās slēpot. Piektdien meksikānis aizvadīja 15 kilometru brīvā stila slēpojumu, finišējot pēdējā - 116. vietā.

Madraso no olimpiskā čempiona šveicieša Dario Kolonjas atpalika nepilnas 26 minūtes. Kaut arī meksikānis sacensībās palika pēdējais konkurenti un fani viņu finišā sagaidīja kā uzvarētāju.

Runner and triathlete German Madrazo learned how to ski one year ago. 43 year-old Mexican finished Men's #CrossCountrySkiing 15km Free today. #MEX #pyeongchang2018 #Olympics pic.twitter.com/Ksg9L0ENiW— Olympics (@Olympics) February 16, 2018