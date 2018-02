Šodien olimpiskajās spēlēs startē četri Latvijas sportisti

Informācija tiek papildināta...

tiešraide Čehiete Ledecka šokējoši triumfē kalnu slēpošanas supergiganta sacensībās https://t.co/sp6UvKPGtM pic.twitter.com/Xqyo6cvKsu— TVNET Sports (@SportsTVNET) February 17, 2018 Iepriekš labus panākumus snovbordā guvusī Čehijas sportiste Estere Ledecka sestdien šokējoši triumfēja Phjončhanas olimpisko spēļu kalnu slēpošanas supergiganta sacensībās dāmām, sagādājot vienu no lielākajām sensācijām olimpisko spēļu kalnu slēpošanas sacīkšu vēsturē. Ledecka, kura ir divkārtēja pasaules čempione snovborda paralēlajā slalomā, līdz šim kalnu slēpošanā Pasaules kausa posmos ne reizi nebija tikusi uz goda pjedestāla, bet sestdien Phjončhanā aizvadīja savu dzīves labāko braucienu, izcīnot šokējošu uzvaru. Vien ar 26. numuru startējusī 22 gadus vecā Ledecka trasi veica minūtē un 21,11 sekundēs, tikai par vienu sekundes simtdaļu pārspējot austrieti Annu Veitu, neļaujot viņai atkārtot pirms četriem gadiem Sočos gūto panākumu. Savukārt trešā palika Tīna Veirātere no Lihtenšteinas, kura uzvarētājai zaudēja 0,11 sekundes. Ledeckas uzvaru neviens negaidīja, jo vēl pirms čehietes starta Veitas konkurentes viņu sveica kā sacensību uzvarētāju, austrietei jau sākot lēnām priecāties par zelta medaļu. Tomēr pēc tam sekoja šokējošs Ledeckas brauciens, pašai čehietei pēc finiša sasniegšanas nespējot noticēt tam, ko viņa ir paveikusi.

Sestdien izvēles programmu aizvadīja Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs, kurš olimpiskajā debijā ieņēma 19. vietu. 1000 metru izšķirošajās kārtās sacensībās startēs šorttrekisti Roberto Puķītis un Roberts Zvejnieks, bet skeletonā dāmām noslēdzošie divi braucieni gaidāmi Leldei Priedulēnai.

Izvēles programma daiļslidošanā vīriem sākās jau plkst.3 no rīta pēc Latvijas laika un Vasiļjevs uz ledus izgāja kā pirmais, slidojot pie dziesmām «Put the Blame On Mame» un «Anyone to Love». Vasiļjevs neiztika bez kritiena, tomēr kopvērtējumā spēja uzlabot savu pozīciju un iekļūt labāko divdesmitniekā, ieņemot 19. vietu.

Piektdien īsajā programmā Vasiļjevs krita trīskāršā aksela lēcienā, saņēma 79,52 punktus un samierinājās ar 21.vietu.

Dienas vidū pēc Latvijas laika sāksies šorttreka sacensības, plkst.12.53 ceturtajā ceturtdaļfinālā 1000 metru distancē uz starta izejot abiem Latvijas pārstāvjiem Puķītim un Zvejniekam. Ceturtdaļfinālus būs iespējams vērot kanālā LTV7.

Latviešiem skrējienā būs ļoti spēcīgi konkurenti - trīskārtējais olimpiskais čempions Čārlzs Hemelins no Kanādas, kurš 1000 metru distances priekšsacīkstēs sasniedza olimpisko rekordu, Soču olimpiskajās spēlēs divas godalgas guvušais ķīnietis Vu Dadzjins, kā arī Ungārijas pārstāvis Šaolins Šandors Lu, kurš šosezon tieši 1000 metros triumfēja Pasaules kausa kopvērtējumā.

Pusfinālam, kas notiks vēlāk sestdien, kvalificēsies skrējiena divi ātrākie sportisti.

Tikmēr Priedulēnai trešais brauciens sāksies plkst.13.20, bet ceturtajam starts tiks dots plkst.14.45. Tos varēs vērot LTV7 kanālā.

Skeletona sacensības Priedulēna piektdien uzsāka veiksmīgi. Latviete aizvadīja divus ļoti labus braucienus, taču kamanas nebija pietiekami ātras, lai cīnītos par augstāku vietu. Pirmajā braucienā latviete bija septītā, bet otrajā braucienā uzrādīja piekto ātrāko laiku un pēc pirmās dienas viņa atrodama septītajā pozīcijā.

Trešajā braucienā sportistes brauks no pirmās uz pēdējo, līdz ar to Priedulēna trasē dosies kā septītā.

Pašlaik 24 gadus vecajai Priedulēnai šīs ir otrās olimpiskās spēles. Pirms četriem gadiem Sočos viņa izcīnīja dalītu 14.vietu.

Priedulēna vasarā sarāva ceļgala krusteniskās saites, tomēr par spīti nopietnajam savainojumam viņa nolēma neveikt operāciju un šosezon startēt. Sportiste Pasaules kausa kopvērtējumā ierindojās 11.vietā, turklāt divas reizes palieka uzreiz aiz goda pjedestāla.

Sestdien Phjončhanā tiks sadalīti deviņi medaļu komplekti. Tā daiļslidošanā startēs vīri, kalnu slēpošanā notiks supergigants dāmām, tāpat dāmas dalīs medaļas sloupstailā ar slēpēm, distanču slēpošanā notiks sacensības 4x5 kilometru stafetē dāmām, biatlonā risināsies masu starts 12,5 kilometru distancē dāmām, šorttrekā tiks izcīnītas medaļas 1000 metros vīriem un 1500 metros dāmām, skeletonā tiks noskaidrotas labākās dāmu braucējas, bet tramplīnlēkšanā risināsies sacensības no lielā tramplīna vīriem.

Latvijas komandas sastāvs Phjončhanas olimpiskajām spēlēm

Ātrslidošana: Haralds Silovs.

Biatlons: Andrejs Rastorgujevs, Oskars Muižnieks, Baiba Bendika.

Bobslejs: Oskars Melbārdis, Daumants Dreiškens, Arvis Vilkaste, Jānis Strenga, Oskars Ķibermanis, Jānis Jansons, Helvijs Lūsis, Matīss Miknis, Intars Dambis (rezervists).

Daiļslidošana: Deniss Vasiļjevs, Diāna Ņikitina.

Distanču slēpošana: Patrīcija Eiduka, Indulis Bikše, Inga Paškovska.

Kalnu slēpošana: Kristaps Zvejnieks, Lelde Gasūna.

Kamaniņu sports: Elīza Cauce, Ulla Zirne, Kendija Aparjode, Inārs Kivlenieks, Kristers Aparjods, Artūrs Dārznieks, Juris Šics, Andris Šics, Oskars Gudramovičs, Pēteris Kalniņš.

Skeletons: Martins Dukurs, Tomass Dukurs, Lelde Priedulēna.

Šorttreks: Roberts Zvejnieks, Roberto Puķītis.

Olimpiskās spēles Dienvidkorejā notiks no 9. līdz 25. februārim.

