Olimpiskā dienasgrāmata: Dzelzs Lelde

Phjončhanas olimpiskās spēles nu jau iesoļojušas otrajā nedēļā, bet joprojām gaidām pirmo godalgu no mūsu sportistiem. Tiesa, sestdien piedzīvojām ļoti patīkamus brīžus, jo septīto vietu skeletonā izcīnīja Lelde Priedulēna, kurai šī sezona bija ļoti raiba un viņa startēja ar traumu.

Ja Leldei piederētu savs elements ķīmisko elementu periodiskajā tabulā, tas noteikti būtu dzelzs. Viņa vasarā, apņēmīgi gatavojoties sezonai, pārrāva ceļgala krusteniskās saites. Tobrīd operācijas veikšana liktu punktu viņas olimpiskajam sapnim, tāpēc sportiste pieņēma riskantu lēmumu ķirurģisku iejaukšanos neveikt un sacensībās startēt ar īpašu ortozi. Savukārt rudenī treniņbraucienos Phjončhanā viņa traumēja roku, kas kādu laiku lika staigāt ģipsī, tomēr skeletoniste atguvās un sacensībās uzrādīja arvien labākus rezultātus, nodrošinot ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm.

Savukārt Phjončhanā Priedulēnai neizdevās pirmie treniņbraucieni, jo tajos viņa no vadošajām sportistēm atpalika pat divas sekundes. Tomēr pamazām viņa sajutusi trasi un sacensībās jau aizvadīja četrus apskaužami stabilus braucienus, izcīnot septīto vietu. Līdz ar to Lelde labojusi savu olimpisko spēļu rekordu, jo pirms četriem gadiem Sočos viņa bija 14.pozīcijā. Izdevies septiņu vietu kāpums, un nu jācer, ka tikpat liela virzība uz augšu būs arī pēc četriem gadiem Pekinā.

Pēc finiša Priedulēna nespēja valdīt prieka asaras, tomēr viņa nenoliedza, ka emocionāli iestājies liels tukšums. Neilgi pēc atgriešanās Latvijā latvietei tiks veikta ceļgala operācija, bet atveseļošanās, visticamāk, ilgs vismaz pusgadu.

Lelde pēc finiša nespēja valdīt prieka asaras. Kas par stāstu! Septītā vieta olimpiskajās spēlēs bez ceļgala krusteniskajām saitēm... pic.twitter.com/DwPruPQcSu— Almants Poikāns (@apoikans) February 17, 2018

Sestdien savu pirmo Olimpiādi noslēdza tikai 18 gadus vecais daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs, kurš guva 19.vietu, izvēles programmā apsteidzot divus konkurentus. Šajā dienā Latvijas sportists, veicot trīskāršo akseli, abos gadījumos piedzīvoja kritienus. Noslēgumā gan Deniss bija apmierināts ar savu sniegumu, turklāt no personīgā rekorda par spīti kritieniem viņš atpalika tikai par nepilniem deviņiem punktiem. Sestdien izvēles programmā arēnā bija redzami diezgan daudz Latvijas karogu, turklāt teju visus turēja vietējās Āzijas meitenes. Daiļslidošana šajā reģionā ir ļoti populāra, un vietējo līdzjutēju, vairāk gan meiteņu, sirdis iekarojis tieši Vasiļjevs. Pēc katra viņa veiksmīgā lēciena vai grieziena sekoja aplausi un ovācijas, bet pēc kritieniem – smagas nopūtas.

Vasiļjevs pēc sacensībām interviju zonā patīkami pārsteidza arī Latvijas žurnālistus, jo visas sarunas laikā runāja latviski. Ar šo valodu Daugavpilī dzimušajam sportistam neklājas viegli, jo ikdienā viņš trenējas Šveicē kopā ar savu slaveno treneri Stefanu Lambjēlu un sarunājas angliski. Zīmīgi, ka arī intervijās ar Latvijas žurnālistiem Vasiļjevs nereti labāk izmanto angļu valodu, nevis krievu, ar ko viņam ir vieglāk izteikties. Pirms Phjončhanas olimpiskajām spēlēm talantīgais daiļslidotājs apsolīja, ka centīsies atjaunot agrāk labās zināšanas latviešu valodā, turklāt jau tagad progress, salīdzinot ar janvāri, ir jūtams.

Deniss Vasiļjevs kopumā ir apmierināts ar savu sniegumu un priecājas par iegūto pieredzi Phjončhanā. #PyeongChang2018 #LatvijaKorejā pic.twitter.com/hi5JaX7JTX— Almants Poikāns (@apoikans) February 17, 2018

Kopumā Vasiļjevs bija apmierināts ar savu debiju Olimpiādē, uzsverot, ka tā viņam devusi lielu pieredzi un motivāciju turpināt strādāt tālāk. Gandarīts par savu audzēkni bija arī Lambjēls, kurš gan atzina, ka Latvijas sportistam nestabils ir trīskāršais aksels – vienā brīdī tas sanāk, bet otrā jau vairs nē.

Denisam izvēles programmā divi kritieni, tomēr rezultāts nedaudz virs 155 punktiem. pic.twitter.com/ShWTIzOSC1— Almants Poikāns (@apoikans) February 17, 2018

Sestdien no Latvijas sportistiem startēja arī šorttrekisti Roberto Puķītis un Roberts Zvejnieks. Viņi sacentās 1000 metru distances ceturtdaļfinālā, bet nākamo kārtu nesasniedza neviens no viņiem. Zīmīgi, ka abi latvieši startēja vienā skrējienā, neiztiekot arī bez drāmas. Ja Zvejnieks cīņā par pusfinālu reāli neiesaistījās, iespēja tajā iekļūt bija Puķītim, kurš pēdējā aplī centās izraut uzvaru, no kā viņu beigās šķīra vien daži centimetri.

Pēc ceturtdaļfināla skrējiena Puķītis bija pamatīgi vīlies. Mikszonā viņš bija ierasti nerunīgs, uz žurnālistu jautājumiem atbildot strupi. Puķītis raksturā zināms kā neviennozīmīga personība, turklāt viņš sestdien atteicās runāt ar vienu no Latvijas sporta žurnālistiem.

Noslēgumā Puķītis 1000 metros tika klasificēts 11.vietā, kamēr Zvejnieks ierindojās 15.pozīcijā.