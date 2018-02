Melbārdis: Būs labāks miegs, jo nebūs jāguļ medaļu pozīcijā

Melbārža un stūmēja Jāņa Strengas divnieku ekipāža atrodas ceturtajā pozīcijā pēc Phjončhanas olimpisko spēļu otrā brauciena, lai gan pēc pirmā bija vadībā.

«Bija labi. Nebūtu rupja kļūda otrā brauciena otrajā virāžā, būtu vēl labāk. Šobrīd esam ārpus medaļām un ir viela pārdomām. Būs labāks miegs, jo nebūs jāguļ medaļu pozīcijās. Rīt jānāk ar jaunu cīņassparu un nav ko nokārt galvas, jāmēģina izdarīt maksimums,» stāstīja Melbārdis.

Viņš atzīmēja, ka olimpiskajā trasē katra kļūda maksājot dārgi.

«Otrajā virāžā nesanāca iebraukt pareizi, līdz ar to aizgāja ķēdes reakcija. Virāžas izejā bobs aizgāja uz malu. Lai izbrauktu šo vietu pareizi, ir jāiziet precīzi no pirmās virāžas. Ieeja otrajā virāžā ir pats galvenais, lai varētu precīzi turpināt un no otrās virāžas vidus nebūtu pārāk augstu, jo tādā gadījumā izejā ir garantēts borts. Virāža pati tevi met uz leju,» skaidroja bobsleja pilots.

Visus sešus treniņbraucienus Melbārdis aizvadīja ar savu ilggadējo stūrmani Daumantu Dreiškenu, ne reizi neesot zemāk par septīto vietu, tomēr vēl pirms pēdējiem diviem braucieniem sportistiem paziņots, ka sacensībās Latvijas vadošo pilotu iestums Jānis Strenga.

«Kopumā jau nekas nemainās. Nav pirmā reize, jo esam braukuši treniņbraucienos un pasaules čempionātā. Ir trases, kur ir jūtama svara atšķirība, bet šeit ātrums ir liels un spiedieni virāžās ir gana ievērojami, lai nejustu nekādu starpību,» sadarbību ar Strengu komentēja Melbārdis.

Melbārdis sacensību līderim Niko Valteram no Vācijas zaudē 0,23 sekundes.

«Jūtos labāk, kad man konkurenti ir jāiedzen. Pirmās divas vietas ir patālāk, bet visi ir cilvēki. Jānobrauc un jāizdara viss precīzāk. Būs fokuss arī uz rītdienu, jo tā kļūdīties vairs nedrīkstēs,» stāstīja Melbārdis, atzīmējot, ka ar slieču izvēli komanda trāpījusi desmitniekā.

Pirmajā braucienā Latvijas ekipāžai ar 4,90 sekundēm bija otrs ātrākais starts, bet otrajā ar 4,92 sekundēm - ceturtais.

«Pirmais brauciens, manuprāt, izdevās diezgan veiksmīgs jau ar tā startu. Iestūmām labi un arī pats brauciens bija labs. Tiešām nebija, kur piesieties. Otrajā braucienā daudz ko izteica otrā virāža, jo tur dabūjām bortu, un uzreiz zuda ātrums. Tāpēc arī finišā nebija tik labs rezultāts,» secināja Strenga.

Startā Latvijas pirmajai ekipāžai esot vēl maza rezervīte.

«Pirmais mērķis bija iestumt labāk nekā pagājušajā gadā. Tas izdevās, tagad gribētos izstumt zem 4,90 sekundēm. Tad es būtu priecīgs par padarīto. Vācieši vienmēr bijuši spēcīgi gan startā, gan braucienos,» atzīmēja Strenga.

Viņš par startēšanu kopā ar Melbārdi no Latvijas izlases trenera Sanda Prūša uzzinājis tikai vakar.

«Pārskrēja patīkamas skudriņas un bija prieks,» teica Strenga.

Tikmēr Latvijas otrā ekipāža Oskars Ķibermanis un Matīss Miknis pēc pirmā brauciena bija ceturtie, bet otrajā atkāpās uz sesto vietu.

Trešais un ceturtais brauciens divniekos notiks pirmdien, bet pēc tam olimpisko spēļu noslēgumā risināsies četrinieku sacensības.

Latvijas delegāciju šajā Olimpiādē pārstāvēs 34 sportisti. Latvija ir pārstāvēta deviņos sporta veidos, bet komandā iekļauti 14 olimpiskie debitanti.