Olimpiskā dienasgrāmata: Rastorgujevu pieviļ slēpes

Rastorgujevs olimpisko spēļu masu startam kvalificējās ne bez veiksmes palīdzības, jo labākais rezultāts Phjončhanā viņam tā arī paliks iegūta 12.vieta iedzīšanā. Savukārt svētdien masu startā veiksme viņu bija pametusi, lai arī vēl pirmajā šaušanā biatlonists tika galā ar visiem pieciem mērķiem, kas tobrīd viņam ļāva atrasties starp līderiem. Tiesa, Andrejam solis distancē bija neraksturīgi lēns, bet trešajā aplī viņš piedzīvoja kritienu.

Kritienu par neveiksmju cēloni gan nevar uzskatīt, jo, kā pēc finiša atzina pats Rastorgujevs, tam uz rezultātu liela ietekme neesot bijusi. Savukārt ar slēpēm jau pavisam cits stāsts, jo trasē Latvijas sportists noslēdzošajos apļos bija tikai 28.ātrākais no 30 dalībniekiem. Tas viņam ir ļoti neraksturīgi, turklāt uzskatāmi bija redzams, ka Andrejs konkurentiem zaudē nobraucienos, tādējādi viņam slēpojumā bija krietni jānopūlas, lai varētu turēt līdzi.

Neapmierināts pēc savām noslēdzošajām olimpisko spēļu sacensībām bija arī pats Rastorgujevs. «Pēc katra nobrauciena atpaliku no grupas. Bija krietni jāpārdala spēki, lai tiktu klāt. Bez variantiem.»

«Kritiens neko daudz neizšķīra, visu izšķīra slēpes. Smērētāji laikam kaut ko ne tā sadarīja,» vīlies bija Rastorgujevs.

Savukārt Rastorgujeva treneris Intars Berkulis arī pauda sarūgtinājumu par padotā rezultātu. Viņš uzskata, ka par spīti Andreja trim kļūdām šaušanā sportists ar savu ierasto ātrumu būtu spējis iekļūt labāko desmitniekā, tomēr šoreiz pievīlušas slēpes.

Līdz ar to Rastorgujevs olimpiskās spēles noslēdzis uz ne pārāk patīkamas nots, jo pirms Olimpiādes viņš tika uzskatīts par vienu no Latvijas cerībām uz medaļu, tomēr augstāk par 12.vietu uzrāpties neizdevās.

Savā noslēdzošajā šo olimpisko spēļu šaušanā Rastorgujevam 2 kļūdas. Masu startā viņam 28.vietā pic.twitter.com/Fa03xydVzw— Almants Poikāns (@apoikans) February 18, 2018

Svētdien daudzsološi sāka citi medaļu pretendenti – Latvijas bobsleja komanda. Divnieku sacensību pirmajā braucienā Oskars Melbārdis ar neierasto stūmēju Jāni Strengu uzrādīja ātrāko rezultātu, kamēr ceturtais bija pilots Oskars Ķibermanis un Matīss Miknis. Tiesa, pēc otrā brauciena savas pozīcijas nācās zaudēt, Melbārdim un Ķibermanim tagad esot attiecīgi ceturtajā un sestajā vietā.

No pirmā trijnieka Melbārdis pašlaik atpaliek 0,04 sekundes, kamēr Ķibermanis – 0,20 sekundes. Līdz zeltam gan ir tā patālāk, jo līderis Niko Valters no Vācijas mūsu pirmo ekipāžu apsteidz par 0,23 sekundēm, bet otrajā vietā esošais kanādietis Džastins Kripss – par 0,13 sekundēm.

Melbārdis pēc pirmajiem diviem braucieniem bija apmierināts, turklāt viņš izteicās, ka naktī uz pirmdienu gulēšot labāk, jo nebūs jādomā par medaļas nosargāšanu. Tā vietā varēs domāt par uzbrukšanu konkurentiem. Tas viņam jau reiz padevās izcili, kad 2016.gada pasaules čempionātā četriniekos tika izcīnīts zelts, lai gan pēc pirmā brauciena sportista vadītā ekipāža atradās vien devītajā pozīcijā.

Izšķirošie divi braucieni divniekiem tiks aizvadīti pirmdien pusdienlaikā pēc Latvijas laika.

Jau vairākus gadus bijis ierasts, ka Melbārdis divnieku sacensībās startē kopā ar pieredzējušo stūmēju Daumantu Dreiškenu, tomēr Latvijas izlases galvenais treneris Sandis Prūsis priekšroku tagad devis Strengam, kurš esot labākā fiziskajā formā par savu komandas biedru.

Līdz ar to, iespējams, ka 33 gadus vecais Dreiškens savu karjeras pēdējo braucienu divniekos jau ir aizvadījis, jo netiek izslēgts, ka viņš pēc Olimpiādes karjerai varētu likt punktu.

Milzu slaloma sacensības svētdien aizvadīja arī Latvijas labākais kalnu slēpotājs Kristaps Zvejnieks, kuram 35.vieta. Rīkotāji trasi bija izveidojuši sarežģītu, kā rezultātā kritienus piedzīvoja vairāki sportisti – uz starta stājās 109 atlēti, bet divus braucienus spēja veikt tikai 75.

Pats Zvejnieks pēc svētdienas sacensībām bija vidēji apmierināts ar savu sniegumu, jo atpalicība no vadošajiem sportistiem varējusi būt mazāka, tomēr sarunā ar žurnālistiem viņš neslēpa, ka pagājušā gada sākumā domājis pat par karjeras noslēgšanu. Viņš esot bijis tik noguris no apjoma, kas viņam jāveic ārpus tiešajiem pienākumiem trasē, ka vienā brīdi vienkārši gribējies likt punktu. Tiesa, pēc neliela pārdomu perioda Kristaps atgriezās uz slēpēm un šobrīd aizvada solīdas olimpiskās spēles. Pirms tam Alpu kombinācijā viņš izcīnīja 26.vietu, sasniedzot savu labāko rezultātu no visām Olimpiādēm, kurās viņš piedalījies.

Kalnu slēpošanas superzvaigzne Marsels Hiršers savāc vēl vienu olimpisko zeltu! Šoreiz milzu slalomā. #PyeongChang2018 pic.twitter.com/drKCX6YIgK— Almants Poikāns (@apoikans) February 18, 2018

Kopumā svētdienas milzu slaloma sacensības bija ļoti aizraujošas, tajās otro zeltu šajā Olimpiādē iegūstot slavenajam austrietim Marselam Hiršeram, kamēr sudrabs tika norvēģim Henrikam Kristofešenam, kurš pēc pirmā brauciena bija tikai 11.vietā.

Tikmēr olimpiskajās spēlēs turpinās norovīrusa bums, kas tagad sasniedzis arī sportistus. Nupat ar to inficējies viens no Igaunijas biatlonistiem, turklāt igauņu delegācija olimpiskajā ciematā dzīvo vienā ēkā ar Latviju. Šobrīd saslimušais no pārējiem ir izolēts, bet latviešiem tikmēr jābūt ļoti uzmanīgiem - jāmazgā rokas, jāuzmanās no durvju rokturiem, lifta pogām, kā arī jāizmanto vienreiz lietojamie trauki.