Melbārdis un Strenga atnes Latvijai pirmo medaļu Phjončhanā

Abi Latvijas piloti sasniedza savu labāko rezultātu olimpisko spēļu divnieku sacensībās, jo pirms četriem gadiem Melbārdis bija piektais, kamēr Ķibermanis ieņēma 16. vietu.

Melbārdis olimpiskajiem čempioniem četru braucienu summā zaudēja nieka 0,05 sekundes.

Latvijas vadošā ekipāža pirms izšķirošā brauciena bija ceturtajā vietā, bet ceturto braucienu aizvadīja teicami, izraujot bronzas medaļu, turklāt bija reāla pretendente arī uz olimpiskā čempiona titulu.

Pirms pēdējā brauciena līderpozīcijā bija Kripss, kuram 0,06 sekundes zaudēja Frīdrihs, kamēr trešais bija vēl viens Vācijas pilots Johannes Lohners, kurš atpalika 0,09 sekundes. Savukārt Melbārdis līderim zaudēja 0,12 sekundes, bet līdz goda pjedestālam bija nieka 0,03 sekundes, kamēr 0,01 sekundi viņam aiz muguras bija vācietis Niko Valters.

Līdz ar to olimpisko spēļu medaļnieki tika noskaidroti ceturtajā braucienā, kurā neviena no spēcīgajām Vācijas ekipāžām neizvadīja labus braucienus, taču Frīdriham četru braucienu summā izdevās saglabāt pārsvaru pār Melbārdi. Tiesa, Lohneru Melbārdim izdevās apsteigt un līdz ar to arī izcīnīt vietu uz olimpisko spēļu pjedestāla.

Savukārt Kripsam pārsvars pār Frīdrihu trasē brīžiem pieauga, brīžiem kļuva mazāks, bet tomēr četru braucienu summā abām ekipāžām bija vienāds laiks, līdz ar to divniekos ir divi olimpiskie čempioni.

Ceturtais palika Valters, kurš čempioniem zaudēja 0,20 sekundes, bet no Melbārža atpalika 0,15 sekundes. Vēl astoņas sekundes simtdaļas lēnāks bija Lohners, bet pirmo sešinieku noslēdza mājinieku favorīts Vons Jondžons.

Ķibermanis pirms pēdējā brauciena bija septītais, taču tajā uzrādīja vien 14. ātrāko laiku, kā rezultātā nācās atkāpties uz devīto pozīciju. Viņš čempioniem četru braucienu summā zaudēja 0,94 sekundes.

Pēc pirmā brauciena Melbārža divnieks atradās vadībā, tomēr visi konkurenti bija blakus. Otrajā braucienā ekipāža kļūdījās otrajā virāžā un samierinājās ar desmito ātrāko rezultātu, summā atkāpjoties uz ceturto pozīciju.

Savukārt Ķibermaņa ekipāža pirmajā braucienā bija ceturtā, bet pēc otrā atkāpās uz sesto vietu, laiku zaudējot devītajā virāžā.

Visus sešus treniņbraucienus Melbārdis aizvadīja ar savu ilggadējo stūmēju Daumantu Dreiškenu, ne reizi neesot zemāk par septīto vietu, tomēr vēl pirms pēdējiem diviem braucieniem sportistiem paziņots, ka sacensībās Latvijas vadošo pilotu iestums Jānis Strenga.

Līdz ar to Dreiškens, kurš Phjončhanas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā ienesa stadionā Latvijas karogu, atzina, ka savu karjeras pēdējo braucienu divniekos jau ir aizvadījis.

Pagājušajā piektdienā trīsdesmit gadu jubileju nosvinējušais Melbārdis bobslejista karjeru iesāka kā stūmējs un bija plānojis startēt Vankūveras Olimpiādē, tomēr pēc tam, kad neveselais Jānis Miņins, cenšoties atgriezties trasē, bija piedzīvojis smagu kritienu, kurā arī pats Melbārdis guva smadzeņu satricinājumu, ekipāža no sacensībām tika atsaukta. Pēc šīm sacensībām Melbārdis pievērsās pilota karjerai, un viņa izaugsme bijusi galvu reibinoša, kas jau pirms četriem gadiem sportistu ļāva saukt par vienu no labākajiem pasaulē.

2014.gadā Sočos guva piekto vietu divnieku sacensībās, kā arī sudrabu četriniekos. Kopš tā laika viņš divniekos ieguvis pa vienam sudrabam pasaules un Eiropas čempionātos, bet četriniekos izcīnījis pa zeltam pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī ticis pie vairākām bronzas godalgām.

Tikmēr Ķibermanis startēja jau Soču olimpiskajās spēlēs, kur guva 16.vietu divniekos un 14.vietu četriniekos, bet 2016./17.gada sezonā viņš pirmoreiz karjerā kāpa uz goda pjedestāla Pasaules kausa sacensībās un pašlaik to kopā paveicis jau septiņas reizes. Pērn Ķibermanis guva trešo vietu Eiropas čempionāta divnieku sacensībās, bet šosezon viņam līdz panākuma atkārtošanai pietrūka pavisam maz.

Šosezon Pasaules kausa kopvērtējumā divniekiem Ķibermanis guva ceturto vietu, kamēr Melbārdis bija astotajā pozīcijā, bet Uģis Žaļims ierindojās 14.vietā, kamēr četriniekiem Melbārdis bija piektais, bet Ķibermanis palika septītais.

Pirms gada pirmajās sacensībās Phjončhanā Ķibermanis kāpa uz goda pjedestāla gan divniekos, gan četriniekos, kamēr Melbārdis bija ceturtais četriniekos, bet divniekos samierinājās ar 12.vietu.

Latvijas delegāciju šajā Olimpiādē pārstāvēs 34 sportisti. Latvija ir pārstāvēta deviņos sporta veidos, bet komandā iekļauti 14 olimpiskie debitanti.