Norvēģija pirmoreiz triumfē olimpisko spēļu tramplīnlēkšanas komandu sacensībās

Sacensībās no lielā tramplīna Norvēģijas sastāvā lēca šā gada pasaules čempions lidojumos ar slēpēm Daniels Andre Tande, kā arī Andrēass Stjernens, sudraba ieguvējs Phjončhanā lēcienos no mazā tramplīna Juhans Andrē Fērfangs, kā arī Rūberts Jūhansons, kurš Phjončhanā pārsteidzoši individuālajās sacensībās bija trešais gan sacensībās no mazā, gan no lielā tramplīna.

Summā norvēģi tika pie 1098,5 punktiem, otrajā vietā ar 1075,7 punktiem atstājot pirms četriem gadiem Sočos triumfējušo Vāciju.

Savukārt trešo vietu ar 1072,4 punktiem guva Polija.

Vācijas izlases priekšgalā bija Phjončhanā zeltu mazajā tramplīnā un sudrabu sacensībās no lielā tramplīna guvušais Andrēass Velingers. Kopā ar viņu sastāvā bija arī Rihards Freitags, Karls Geigers un Štefans Leihe.

Savukārt Polijas izlasē kopā ar olimpisko čempionu sacensībās no lielā tramplīna Kamilu Stohu lēca arī Macejs Kots, Davids Kubački un Stefans Hula.

Zīmīgi, ka pirmdien Phjončhanā tika sadalīti vien trīs medaļu komplekti, bet Norvēģija ieguva divus no zeltiem, jo šīs valsts ātrslidotājs Hovars Lorencens ar jaunu olimpisko rekordu triumfēja 500 metru distancē.