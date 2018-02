Daiļslidotāja Ņikitina savā olimpiskajā debijā ieņem 26. vietu

Latvijas olimpiskās delegācijas jaunākā dalībniece daiļslidotāja Diāna Ņikitina trešdien Phjončhanas olimpiskajās spēlēs atpalika no personīgā rekorda īsās programmas izpildē, ieņemot 26.vietu un nekvalificējoties izvēles programmai, kurā startēs 24 labākās sportistes.

Patlaban vien 17 gadus vecā sportiste savā slidojumā izvairījās no kritieniem, par uzstāšanos nopelnot 51,12 punktus, kamēr viņas personīgais rekords ir par vairāk kā septiņiem punktiem labāks (58,81).

Izvēles programmai kvalificējās 24 labākās no 30 daiļslidotājām, Ņikitinai no iespējas turpināt sacensības atpaliekot par 1,34 punktiem. Tāpat viņai neizdevās izpildīt kvalifikāciju 2018.gada pasaules čempionātam, kas martā notiks Milānā, no šādas iespējas atpaliekot vien par 0,65 punktiem. Lai kvalificētos pasaules čempionātam, Ņikitinai par tehnisko izpildījumu vajadzēja nopelnīt 27,00 punktus.

Ņikitina savu uzstāšanos sāka ar lielu apņēmību, veicot plānotos trīskāršā luca un trīskāršā tulupa lēcienus. Tiesa, pēc tam citi elementi netika izpildīti kā cerēts, par to saņemot mazāk punktu, tomēr jelgavniece pēc katra lēciena palika uz kājām, uzstāšanos noslēdzot ar lielu saviļņojumu, pēc tam sava trenera Stefana Lambjēla apskāvienā izplūstot arī asarās.

Ņikitina savu priekšnesumu, ko izpildīja britu dziedātājas Seidas skaņdarba «Soldier Of Love» pavadībā, rādīja ceturtā, pēc savas uzstāšanās apsteidzot vienu konkurenti. Savukārt pirmajā grupā startēja sešas sportistes, Ņikitinai tobrīd ieņemot ceturto vietu.

Tomēr cerības tikt 24 labāko skaitā nepiepildījās, jo, lai arī Latvijas sportiste apsteidza vēl trīs konkurentes, ar to bija par maz, lai iegūtu iespēju piektdien izpildīt izvēles programmu.

Tikmēr sacensību līdere pēc īsās programmas ir vien 15 gadus vecā Aļina Zagitova, kura pārstāv Olimpisko sportistu no Krievijas komandu. Šī ga Eiropas čempione nopelnīja 82,92 punktus, kas viņai ir jauns karjeras rekords.

Otro vietu ieņem Zagitovas komandas biedrene Jevgēņija Medvedeva, divkārtējai pasaules čempionei nopelnot 81,61 punktu, kas arī ir sportistes rekords.

Savukārt trešā ar 78,87 punktiem ir kanādiete Keitlīna Osmonda, kura Phjončhanā jau izcīnīja olimpisko zelta medaļu komandu sacensībās.

Ņikitinas personīgais rekords oficiālās sacensībās īsajā programmā ir 58,81 punkts, ko viņa sasniedza pirms diviem gadiem Jaunatnes ziemas olimpisko spēlēs Lillehammerē.

Iepriekšējā sezona Ņikitinai potītes traumas dēļ nebija izdevusies, bet šosezon viņa debitējusi pieaugušo konkurencē, turklāt darījusi to veiksmīgi, kas viņai ļāva iegūt ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm. Ceļazīmi pērn ar pasaules čempionātā izcīnītu 22.vietu gan nodrošināja cita Latvijas daiļslidotāja Angelina Kučvaļska, tomēr šosezon krietni sekmīgāk klājies Ņikitinai, tāpēc pie iespējas debitēt Olimpiādē tika tieši viņa.

Pieaugušo sacensībās Ņikitina debitēja septembrī, kad Slovākijā izcīnīja desmito vietu Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU) Izaicinājuma sērijas sacensībās, bet oktobrī viņa izcīnīja uzvaru savās otrajās sacensībās starp pieaugušajiem, būdama labākā Horvātijā notikušajās sacīkstēs «Zelta lācis» («Golden Bear»). Decembrī viņa pieticīgā konkurencē kļuva arī par Latvijas čempioni.

Janvāra vidū notikušajā Eiropas čempionātā viņa ar nepārliecinoši izpildītu īso programmu netika pie iespējas sestdien demonstrēt savu izvēles priekšnesumu, meistarsacīkstes noslēdzot 36.pozīcijā.

Viņas treneris ir slavenais šveicietis Stefans Lambjēls, kurš jau skolo Latvijas vadošo daiļslidotāju Denisu Vasiļjevu.

Vīru sacensībās Vasiļjevs izcīnīja 19.vietu.

Latvija Ziemas olimpiskajās spēlēs daiļslidošanā startē pirmoreiz kopš 1994.gada.

Latvijas delegāciju šajā Olimpiādē pārstāv 34 sportisti, bet bobsleja stūmējs Intars Dambis sastāvā iekļauts kā rezervists. Latvija būs pārstāvēta deviņos sporta veidos, bet komandā iekļauti 14 olimpiskie debitanti.