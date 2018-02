Silovam vārdadienā neizdodas sasniegt kāroto; Vācijas hokejisti sarūpē sensāciju

Phjončhanas olimpiskajās spēlēs piektdien no Latvijas sportistiem sacensības aizvadīja tikai ātrslidotājs Haralds Silovs, kurš savā vārdadienā 1000 metru distancē izcīnīja 15. vietu, taču mērķis bija iekļūt labāko desmitniekā. Savukārt hokejā vīriešiem šodien notika pusfinālu cīņas. Olimpiskie sportisti no Krievijas iekļuvuši finālā, kur pretī stāsies Vācija, kas negaidīti no troņa gāza Kanādu.